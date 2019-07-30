HATAY (AA) - Türk Kızılayı Hatay Şubesince düzenlenen dayanışma etkinliğinde şube üyeleri, hayırseverler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi müzik korosu ile çeşitli müzik grupları konser verdi.

Türk Kızılayı Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, yaptığı konuşmada Türk Kızılayı'nın dünyanın sayılı yardım kuruluşları arasında olduğunu ve yardımseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini belirtti.

Özbakış, Türkiye'nin en büyük insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılayı'nın 151 yıldır yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini söyledi.

Etkinliğe Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



