ANKARA - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Trans-Hazar Fiber Optik hattının inşaatının başlatılmasına ilişkin, "Üye ülkeler ile halkları arasında sürekli artan iş birliğine önemli bir ivme kazandıracağına olan inancım tam." ifadesini kullandı.

Türk Keneşinden yapılan yazılı açıklamada, Amreyev, Kazakistan'ın Aktau şehrinde temeli atılan ve Hazar Denizi'nin altından geçerek Kazakistan ile Azerbaycan arasında yapılması planlanan Trans-Hazar Fiber Optik hattı inşaatının başlatılmasına Türk Konseyinin de destek verdiğini vurguladı.

Amreyev, Fiber-Optik hat inşasının Azerbaycan'ın 2008'de başlattığı Trans-Avrasya Süper Bilgi Otoyolu (TASIM) projesinin ana bileşenlerinden biri olduğunu anımsattı.

Hattın, Avrupa'dan Asya'ya kıtalararası fiber optik omurga oluşturmayı amaçladığına dikkati çeken Amreyev, "Bu büyük bölgesel girişim, bölgede bağlantıyı artırmak ve e-hizmetler geliştirmek için açık bilgi toplumu yaratmaya yardımcı olacak. Böylece sınai kalkınmayı, ekonominin çeşitlendirilmesini ve Avrasya ülkelerinin rekabet edebilirliğini teşvik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Saniyede 4-6 terabit

Amreyev, projenin Avrupa ile Asya arasında dijital telekomünikasyon koridorunu oluşturacağını, Hazar Denizi'nin altına 380-400 kilometre uzunluğunda kabloların döşenmesi planlandığını belirterek 2021'de tamamlanması beklenen projenin saniyede 4-6 terabit hızla bilgi geçişine imkan sağlayacağı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl Türk Konseyinin aktif katılımıyla Azerbaycan ve Kazakistan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma uyarınca, iletim hatlarının ortak inşaatının Azerbaycan'ın AzerTelecom ve Kazakistan'ın KazTransCom ile Transtelecom firmalarınca üstlenileceğinin altını çizen Amreyev, şunları kaydetti:

"Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), Türk Konseyinin gündemindeki önemli konulardan birisidir. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Türk Konseyi Sekretaryası, üç defa BİT'ten Sorumlu Bakanlar toplantısı düzenlemiş, TASIM de dahil olmak üzere yeni mekanizmalar, ortak faaliyetler ve projelerle üye ülkeler arasında BİT sektöründeki iş birliğinin çerçevesini güçlendirmek ve genişletmek için çalışmalar yürütmüş, bu projenin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tedbirleri almıştır.

Bu vesileyle, bu önemli projenin hayata geçirilmesinden dolayı tebriklerimi sunuyor, üye ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet eden tüm girişimleri Türk Konseyinin desteklemeye devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bu son derece mühim gelişmenin, Türk Konseyinin faaliyetlerine ve üye ülkelerle halkları arasında sürekli artan iş birliğine önemli bir ivme kazandıracağına inancım tamdır."