Türk gıda sektörü İstanbul'da bir araya gelecek

- Türk gıda sektörünü uluslararası alıcılarla bir araya getirecek olan CNR Food İstanbul, 4-7 Eylül'de CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek - 80 bin metrekare alanda düzenlenecek fuarda, 50 bin yerli ve yabancı profesyonel alıcı hedefleniyor

Türk gıda sektörü İstanbul'da bir araya gelecek
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Dünya gıda sektörünün yakından takip ettiği CNR Food İstanbul, 4-7 Eylül 'de CNR EXPO Yeşilköy’de CNR Ambalaj İstanbul-Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

CNR Holding açıklamasına göre, Türk gıda sektörünün üretimden dağıtıma, işletmeden tüketime kadarki tüm süreçlerini yakından tanıyan CNR Holding, bu alandaki deneyim ve birikimi ile gıda sektöründeki yerli ve milli üretim potansiyelini birleştireceği dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gıda ürünlerini ham madde olarak alan, işleyen, ambalajlayarak ülkenin her yanına ulaştıran dev sanayisi ile gıda ihracatında da en önemli kent konumunda olan İstanbul ile birlikte Türk gıda sektörünü uluslararası alıcılarla bir araya getirecek olan CNR Food İstanbul, 4-7 Eylül'de CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek.

Gıda ve içecek sektöründeki yerli ve milli üretim potansiyelini gözler önüne serecek CNR Food İstanbul'da, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık iş hacmine ev sahipliği yapılacak.


- CNR Food İstanbul’da 2 binin üzerinde marka

Yerli gıda ve içecek firmalarına milli ve yerli üretimin gücünü dünyaya tanıtmalarına ve ihracatlarını artırmalarına destek olacak fuar, hububat ve bakliyat ürünlerinden temel gıda ürünlerine, atıştırmalık ürünlerden alkolsüz içecek ürünlerine, şekerleme, bisküvi ve unlu mamullerden mağaza ve market ekipmanlarına kadar gıda sektörünün tüm güçlerini bir araya getirecek.

Fuar, yerli ve yabancı 2 binden fazla markayı aynı çatı altında buluşturacak. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen CNR Food İstanbul, Ticaret Bakanlığı, Akdeniz İhracatçıları Birliği ile Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB tarafından destekleniyor.


- 50 bin ziyaretçi hedefleniyor

Yabancı katılımcılar tarafından da büyük ilgi gören ve dünya fuar takvimlerinde yerini alan CNR Food İstanbul, 80 bin metrekare alanda organize edilecek.

Aralarında Polonya, İngiltere, ABD, Bulgaristan, Türkmenistan, Kosova, İspanya, Almanya, Çin, Kuveyt, Kore, BAE, Ukranya, Belarus, Kenya, Etiyopya, Yunanistan, Çekya, Rusya, Hindistan, Özbekistan, Malezya, Kıbrıs, Arnavutluk, Almanya ve İtalya'dan alıcıların olduğu fuarda, yerli ve yabancı 50 bin ziyaretçi hedefleniyor.


- Global gıda sektörünün taleplerini karşılıyor


Türkiye'nin en iyi dağıtım kanallarına sahip firmaların yer aldığı CNR Food İstanbul, katılımcılarına yeni iç piyasa ve ihracat bağlantıları kurmalarının yanı sıra distribütör adayları için de tercih edilen bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Fuarın, Türkiye'nin kara, hava ve deniz nakliyesi açısından dünyanın en değerli stratejik konumuna sahip olan ve 4 saatlik uçuş ile 80 ülkeden kolay ulaşım sağlayan İstanbul’da düzenlenmesi, fuarın ticari hareketliliğini de oldukça artırıyor.

- Anadolu'nun lezzetleri ziyaretçilere tattırılacak


Birbirinden güzel etkinlikleri ile şölen havasında düzenlenecek fuarda, ziyaretçileri "tatlı" sürprizler de bekliyor. Anadolu mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla CNR Expo ana fuaye alanında gerçekleştirilecek "7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri" etkinliğinde, Anadolu mutfağının en lezzetli yemekleri CNR Food ziyaretçilerine görsel şovla tattırılacak.

Türk milli aşçı takımı tarafından kurulacak mutfak atölyelerinde ise çikolata ve şekerden yapılacak pastadan heykel ve çikolatadan kuleler, CNR Expo ana fuayesindeki özel sergi koridorunda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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