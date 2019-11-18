Pakistan televizyonlarında yayınlanan onlarca Türk dizisi, ülkede hem Türkiye'ye giden ziyaretçi sayısını hem de Türkçeye olan ilgiyi artırdı.

Pakistan'da Türk dizilerini ve sinema filmlerini ekrana getiren birçok televizyon bulunurken özellikle Urdu 1 kanalı, günde 4 Türk dizisini Urduca dublajla ekrana taşıyor.

Sefer Türk seyahat acentesi işletmecisi Engin Tokul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede Urduca ya da İngilizce olarak izleyiciyle buluşan Türk yapımlarının Türkiye'ye ilgiyi artırdığını, kendi acentelerine gelenlerin genelde dizilerden etkilendiğini söyledi.

Pakistan'da 2013'ten başlayarak Türkiye'ye seyahatlerin arttığını belirten Tokul, "Pakistan kanallarında 2013 yılında 11 Türk dizisi ve 2 sinema filmi gösterildi. O yıl Pakistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısı 34 binken bu sayı her sene artarak 2018'de 113 bine çıktı. Bu yıl sonunda bu sayının 120 binin üzerine çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Ofislerine gelenlerin meşhur dizilerin çekildiği yerleri görmek istediğini anlatan Tokul, "Türkiye'ye gitmek isteyen müşterilerimiz buraya geldiğinde kesinlikle dizilerden muhabbet açılıyor, Dizilerin çekildiği yerleri soruyorlar ve mümkünse gitmek istiyorlar. Bir keresinde bir aile Manisa'ya gitmek istediğini söyledi. Nereden akıllarına geldiğini sordum. Meğer tarihi bir dizide Manisa'yı konu alıyormuş bu nedenle görmek istemişler." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ulaş Ertaş ise enstitüde Türkçe öğrenmek isteyenlerin neredeyse yüzde 80'ini Türk yapımı dizi ve filmlere ilgi duyanların oluşturduğundan bahsetti.

YEE bünyesinde 200 Türkçe öğrenen kişi bulunduğunu vurgulayan Ertaş, "Biz Türkçe öğretiminde duyarak öğrenme çok önemli olduğu için öğrencilerimize haftada birkaç Türkçe film izletiyoruz. Bunun yanında Türkçeye ve Türkiye'ye ilgiyi artırmak için üniversiteler, kültür merkezleri ve özel etkinliklerde Türk film gösterimleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent İslamabad'daki Ulusal Modern Diller Üniversitesinde (NUML) 1972'den beri Türkçe eğitim verildiğini de dile getiren Ertaş, "Pakistan devlet televizyonu PTV ile TRT arasında bir iş birliği protokolü var. Bu kapsamda büyükelçiliğimiz ve YEE'nin girişimleriyle PTV'nin çocuk kanalında Türk çizgi filmleri oynatılması için bir çalışma yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlarıyla Türk dizilerine başladı

Türk dizilerinin ülkede popüler olmasıyla Türkçe öğrenmeye başlayanlar arasında kendi çabalarıyla bu dili öğrenenler de bulunuyor.

Uluslararası İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Sena Nur, AA muhabirine, Türkçe öğrenmeye 4 yıl önce Diriliş Ertuğrul adlı diziyi izleyerek başladığını anlattı.

Söz konusu diziyi sosyal medyada takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan duyduğunu söyleyen Nur, "Erdoğan'ın paylaşımlarında Diriliş Ertuğrul diye tarihi bir dizi başlayacağını öğrendim. Çocukluktan beri Türk tarihine ilgim de vardı. Ancak izlemeye başlayınca anlayamadığım için Türkçe öğrenmek istedim. İnternetteki eğitim videolarından basit şeyleri öğrenerek başladım." diye konuştu.

Türkçe ve Arapça dahil bildiği 4 dile 2 dil daha eklemek istediğini söyleyen Nur, konuşma pratiğini ise yine Erdoğan'ı takip eden İngilizce konuşan Türklerle yaptığını ifade etti. Nur, "Kültürlere ilgili olduğum ve başka ülkeleri merak ettiğim için o ülkelerin dillerini öğreniyorum ve dizilerini izliyorum. Politik konulara meraklı olduğum için politik konulu yapımları da izlemek istiyorum." dedi.

Nur izlediği diziler arasında tarihi türdeki Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Çalıkuşu dizilerinin olduğunu belirtti.

17 yaşında kendi kendine Türkçe öğrendi

Türk dizi ve filmlerini izleyerek Türkiye'ye ve Türkçeye ilgisi artan 17 yaşındaki Alina Şakil de iki yıldır Türk dizisi izlediğini, yakın zamanda başladığı Türkçe eğitiminde ana dili olan Urduca ile Türkçe arasındaki ortak kelimelerin etkili olduğunu söyledi.

Türk dizilerini ilk olarak Urdu 1 kanalında görerek izlemeye başladığının altını çizen Şakil, "Başlarda Urduca dublajlı ya da İngilizce alt yazılı izlerken Urduca ile Türkçe arasında bir bağlantı hissettim, intikam, mecbur, emanet kelimeleri gibi." dedi.

Türkiye'yi de görmek istediğini kaydeden Şakil, arkadaşlarının da Türk dizilerini çok sevdiğini belirterek, "Türk dizileri çok gerçekçi, çekim kalitesi, oyuncuların yetenekleri ve müzikler gibi her şey bana ilginç geliyor. Duygular çok kuvvetli ve Türk insanı çok orijinal. Konuşma şekillerini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.