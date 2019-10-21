İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"na katıldı.

Konuşmasına "Türkiye'nin, sınır güvenliğini sağlamak, bölgeyi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı büyük kazanım sağladı ülkemize." sözleriyle başlayan Saraç, sınırları terörden arındırmayı ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin dönebileceği güvenli bölge oluşturmayı hedefleyen bu harekatın, devletin ve milletin şanlı tarihinde hak ettiği müstesna yerini alacağını vurguladı.

Saraç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, milletin tek vücut oluşu, ordumuzun kutlu yürüyüşü ve özenle yürütülen diplomatik görüşmeler, bugünkü başarıyı getirdi. Bu süreçte, üniversitelerimizin yayınladıkları mesajlar, akademisyenlerimizin özellikle uluslararası camianın bilgilendirilmesinde oynadıkları rol, önemli. Bir ülkenin askeri gücünün iyi yetişmiş olması, ülkemizin gücüne inanan devlet kadrolarıyla desteklenmesinin önemi, Barış Pınarı Harekatı sırasında diplomatik temasların ve iletişimin oynadığı rolle bir kez daha anlaşılmıştır. YÖK olarak üniversitelerimizin ilgili alanlarda donanımlı kadrolar yetiştirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 100/2000 programında yer alan uluslararası güvenlik ve terör, iletişim çalışmaları, göç ve siyasal coğrafya alanları, bu hassasiyetimizin yansımasıdır."

Yekta Saraç, Türkiye'deki üniversitelerde 43 bin 650'si kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencinin doktora yaptığını bildirdi.

Burs programında 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibarıyla 6 kez çağrıya çıkıldığını belirten Saraç, "Bu 6'ncı çağrı dönemi sonucunda halihazırda YÖK 100/2000 kapsamında doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'nin üzerine çıktı. Bu öğrencilerimizin yüzde 65'i kız öğrencilerden oluşuyor. Programa ilişkin farkındalık ve talep günden güne artıyor ve her yeni çağrıya daha fazla üniversite başvuruyor." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Selma Kasap