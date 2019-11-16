Türk ayakkabı sektörü rakip ülkelerin dikkatini çekiyor

AYSAF Fuarı ile birlikte yan sanayi ile kucaklaşan Türk ayakkabı sektörü, fuarda 3 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni pazarlarla entegre olma fırsatlarını değerlendirecek

Türk ayakkabı sektörü rakip ülkelerin dikkatini çekiyor
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türk ayakkabı sektörü, 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesiyle sektörün öncüsü olan İtalya ve Çin'e meydan okuyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Avrasya’nın en büyük ayakkabı yan sanayi sektör buluşması Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), 20-23 Kasım'da CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde 62’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı ile KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 500’ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlıyor.

Ayakkabı makineleri, yan sanayi üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla her geçen gün zirveye bir adım daha yaklaşan Türk ayakkabı sektörü, gerek kapasite gerekse de kalitesiyle tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

AYSAF Fuarı ile birlikte yan sanayi ile kucaklaşan Türk ayakkabı sektörü, fuarda 3 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni pazarlarla entegre olma fırsatlarını değerlendirecek. 300 milyar dolarlık dünya pazarına ayakkabı makinalarının yanı sıra deri, taban, ökçe, kalıp, vardola, tekstil ve aksesuar ihraç eden Türk ayakkabı sektörü, global pazarın çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Sektör, 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesiyle İtalya ve Çin'e meydan okuyor.


- 500’ün üzerinde firma 15 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşuyor


Türkiye’nin tek ayakkabı yan sanayi fuarı olan AYSAF’ta aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünler görücüye çıkacak.

Çin’in 60 kişilik ülke katılımı ile yer alacağı fuar, 60 bin metrekarelik alanda aralarında Rusya, Çin, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya, Polonya, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerden sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Dünya pazarına yön veren 500’ün üzerinde firmanın katılacağı fuarda, sektöre ilişkin yeni ürün ve teknolojiler 15 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşacak.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Biyonik El Geliştirildi
Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu'da
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaISPARTA TARIMININ EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU 15 YAŞINDA
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...14 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma ProgramıTED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı10 Kasım 2019
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilirİndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir11 Kasım 2019
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize UlaştıEğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı10 Kasım 2019
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarıRTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı11 Kasım 2019
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldıBüyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı10 Kasım 2019
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldıSpor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı13 Kasım 2019
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDAKIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA13 Kasım 2019
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandıBurdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı12 Kasım 2019
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladıAranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı12 Kasım 2019
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!12 Kasım 2019
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!14 Kasım 2019
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor12 Kasım 2019