"Turizmde cesur olacağız"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: (2) - "Turizmde büyümek, ilerlemek istiyoruz, rakiplerimiz gibi hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. O zaman dertlenmeye ara vereceğiz. Cesur olacağız, adım atacağız, hak ettiğimiz yere hep beraber geleceğiz"

"Turizmde cesur olacağız"
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde büyümek, ilerlemek, rakipler gibi hak edilen yere gelmek istediklerini belirterek, "O zaman dertlenmeye ara vereceğiz. Cesur olacağız, adım atacağız, hak ettiğimiz yere hep beraber geleceğiz." dedi.

Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından, Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen, "AKTOB Buluşması" programında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının nasıl işleyeceğini, yönetim kurulunun kimlerden oluştuğunu anlattı.

Ajans üzerinde dokuz aydır çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, bakıldığında dünyada turizm geliri en yüksek ülkelerin tamamına yakınında bu tarz ajanslar kurulduğunu bildirdi.

Çok yüksek turizm geliri elde eden ülkelerin, birçok noktaya uçan global hava yolları olduğunu, ikinci olarak da turizm tanıtım ajansını kurduklarını hatırlatan Ersoy, Türkiye'de global hava yolunun THY olduğunu dile getirdi.

Nitelikli turistin ihtiyacı olan ulaşım için THY ile yaptıkları protokolle tarifeli seferleri, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarından nisan ayı itibarıyla haftada 70 uçuş olarak başlattıklarını vurgulayan Ersoy, 2023 hedefinde de haftalık 70 sefer programını 500'e taşıyacaklarını, bunun için gerekli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

THY'nin yanında SuneXpress hava yollarıyla da görüştüklerine işaret eden Ersoy, tanıtım desteği vererek sefer sayılarının artmasını sağlayacaklarını söyledi.

Ersoy, hava ulaşımı ile ilgili konuyu böyle çözeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Bakanlık olarak bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Bunu ilk kez İtalyanlar icat etmişler, 1919'da. Tam yüz yıl önce. İspanya 37 yıl, Fransa 35 yıl, en genç İngiltere 16 yıl önce icat etmiş. Ortalama dünyada son yedi yıldır turizm geliştirme ajanslarıyla planlı, programlı ve sürdürülebilir tanıtımla devam eden ülkeler, şu anda en yüksek turizm geliri elde eden ülkeler arasında en üst sıraları paylaşmıştır. Biz son 20 yıldır bu tarz organizasyonları dile getirmişiz ama hayata geçirmeyi başaramamışız. Geçen haftadan itibaren bu yasalaşarak, yıl sonuna kadar da Türkiye turizminin hizmetine girmiş olacak."

- "Yönetim kurulunda 15 üye var"

Ajansla ilgili yönetim kurulunun çok tartışıldığını dile getiren Ersoy, "Yönetim kurulunda 15 üye var. Üç koltuk doğal üyesi olarak bakan, bakan yardımcısı ve tanıtma genel müdürü. Dördüncü koltuk THY Yönetim Kurulu Başkanı doğal üyesi oluyor. Beşinci koltuk havalimanları. Zaten turizm deyince yolcunun yüzde 90'ı havalimanlarından giriş yapıyor. Cirosu açık ara en yüksek olan, iki havalimanı işletme grubuna dönüşümlü bir koltuk verdik. Bir tanesi İGA yeni hayatımıza giren, ikincisi TAV grubu." diye konuştu.

Türkiye'ye giriş yapan her üç yolcudan birinin İstanbul'un yeni havalimanından giriş yaptığını belirten Ersoy, İstanbul'a gelip, giriş yapmadan devam eden yolcular için de transit bölgesinde Bakanlık olarak ülkenin güzelliklerini anlatan müze açacaklarını bildirdi.

Ersoy, ajansta altıncı koltuğun seyahat acentelerinin olacağını ifade ederek, geriye kalan 9 yönetim kurulu üyesi adayının 7'sini Türkiye'nin bölgelerinden seçeceklerini ancak yatak kapasitesi nedeniyle Marmara ve Akdeniz bölgesine ikişer temsilcilik verdiklerini anlattı.

Yönetim kurulunun yılda en az dört kere toplanacağını, ihtiyaç olduğunda 8-10 kere de toplanabileceğini vurgulayan Ersoy, denetleme için icra kurulunun olacağını söyledi.

"Dernek başkanları neden doğal üye olmadı?" yönünde soruların geldiğini belirten Ersoy, derneklerin üyelerinin sektörün tamamını kapsamadığını, yeni derneklerin kurulduğunu, derneklerin kendi aralarında da anlaşamadığını dile getirdi.

Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ile dernekleri bir araya getirmek için birkaç ay çaba sarf ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını vurguladı.

- "Turizmi 81 ile yaymamız gerekiyor"

Doğu ve Güneydoğu'da turizmin çok az olduğunu, buralara pozitif ayrımcılık yaptığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bazen kullanmak istemediğim istekler geliyor. Deniyor ki 'Herkes ödediği pay kadar buradan pay alsın." Üzülüyorum, Türkiye'yi hala bütün olarak göremiyoruz. Mardin'de bomba patlarsa Bodrum'da, Antalya'da turizm yapamayız. Bu öngörü olmaktan çıktı, Türkiye turizmi bunu defalarca yaşadı. Hala bu söylemlerle bana geliyorsanız bir sıkıntı var. Kapalı kapılar ardında bu tarz istekler geliyor. Tam tersi buralara yatırım götürmeli, buradaki insanların refahını ekonomisini yukarıya çıkarmalı, turizmi 81 ile yaymamız gerekiyor. "

Ajansın kurulduğunu, 1 Kasım'da tanıtıma başlayacağını aktaran Ersoy, seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin en geç 1 Ocak 2020 itibarıyla göreve başlamış olacağını ifade etti.

Rakip ülkelerin ajanslarının 100 ila 130 milyon dolar arası 2019 harcaması olduğuna değinen Ersoy, "İspanya acele karar aldı. Onlar da otellerden topluyor. 2020'de tanıtım bütçesi için toplanan parayı yüzde 35 artırma kararı aldı. İspanya bizim attığımız adımları görüyor hemen önlem alıyor." dedi.

Türkiye'nin 50 yıl geriden geldiğini, trene son vagondan bindiğini ifade eden Ersoy, buna rağmen "En az bütçeyle yapalım" yönündeki söylemleri eleştirerek, tur operatörlerinin Türkiye'yi, Mısır ve Tunus sepetinden çıkarıp bir üste koyduğunu bildirdi.

Bir istatistiğe göre, her 100 Alman'dan 19'unun hayatında bir kere Türkiye'ye geldiğini, her 100 Alman'dan 69'unun İspanya'ya gittiğini dile getiren Ersoy, mevcut pazarlara iyi odaklanmak ve yeni pazarlar yaratmak gerektiğini vurguladı.

Maliyet odaklı turizm yapmaya çalışanlar olduğunu, yüzde 10-30 fiyatı çok kolay kırdığını, tanıtım için hiçbir bütçe ayırmayan, devletin yaptığıyla yetinenlerin bulunduğunu anlatan Ersoy, bunların, işini iyi yapanları aşağıya çektiğini söyledi.

Ersoy, dertlenmeyi, her şeyi devletten beklemeyi bırakmak gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Devletteki kaynakla yapabileceğimiz reklam ve tanıtım harcamaları 30 milyon dolar civarında, bu sene artırılmış hali. Rakibin yaptığı harcama 100-150 milyon dolar civarında. Biz devletten beklemeyi bırakacağız, devletle beraber biz de taşın altına elimizi koyarak hep beraber olacağız. Devlet hiçbir sorumluğundan vazgeçmiyor. Rakiplerimize karşı koymak için gerekli kaynağımızı yaratacağız, turizmden hak ettiğimiz geliri elde edeceğiz. Ajansın doğumundaki ana fikir, uygulama şekli budur."

Acentelerin, tanıtımı kendilerinin yaptıklarını söylediklerini vurgulayan Ersoy, tanıtım ve pazarlamanın, yeni iletişim metotlarına hakim olan, dijital medyayı çok iyi kullanan profesyonellerin işi olduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, "Biz hala o kırılmasın bu üzülmesin onun sesi fazla çıkıyor, bunun sesi eksik çıkıyor mantığıyla dünyanın gerçeklerine kulağımızı kapatırsak gelebileceğimiz noktalar bunlar. Büyümek, ilerlemek istiyoruz, rakiplerimiz gibi hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. O zaman dertlenmeye ara vereceğiz, cesur olacağız, adım atacağız, hak ettiğimiz yere hep beraber geleceğiz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

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