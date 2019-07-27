Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası

- Burdur'da, 5 bin yıllık "aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü ve Akçaköy Lavanta Deresi, günübirlik ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi - Ziyaretçiler, lavanta tarlasında fotoğraf

Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
26 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Burdur, "aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü ve lavanta tarlasıyla, turistlerin gözdesi haline geldi.

Turizmin önemli merkezlerinden Antalya'ya komşu Burdur, yaklaşık 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, Yeşilova ilçesindeki 375 dekarlık Akçaköy Lavanta Deresi ve Salda Gölü ile günübirlik tatilcilerin rotasına girdi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerden özellikle hafta sonları günübirlik gelen ziyaretçiler, uçsuz bucaksız görünen lavanta tarlasında fotoğraf çektirmenin, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla büyüleyen gölde serinlemenin, bin 750 metre rakımdaki antik kentte tarihe yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yıl sonuna kadar bölgeyi 1,5 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

- Rus turistlerin ilgisi

Kapadokya bölgesinde profesyonel rehberlik yapan Emre Eker, AA muhabirine, Burdur'daki bu üç noktaya günübirlik tur düzenlediklerini söyledi.

Lavanta bahçelerinin sunduğu görsel şölen nedeniyle son yıllarda bölgenin ilgi gördüğünü vurgulayan Eker, Antalya, Kapadokya, Marmara ve yurdun çeşitli bölgelerinden özellikle haziran ve temmuzda bölgeye akın edildiğini belirtti.

Eker, son yıllarda özellikle Antalya'yı ziyaret eden Rus turistlerin lavanta tarlası ve göle ilgi gösterdiğini, günübirlik turlarla gelip bölgede fotoğraf çektirmek istediğini anlattı.

Sagalassos Antik Kenti'nin lavanta tarlası ve göle yakın olduğunu dile getiren Eker, "Aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos, Salda Gölü, gül ve lavanta bahçeleri, bu bölgeyi günübirlikçiler için cazip hale getiriyor. Misafirlerimiz bölge için çok büyük talepte bulunuyor. Biz de tur şirketleri olarak talebi karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

- "Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor"

Profesyonel rehber Ali Kütük de son yıllarda ziyaretçilerin lavanta bahçelerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İnsanların son üç yıldır sahil turizmi yerine ekoturizme yönlendiğini anlatan Kütük, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor. Aldığımız taleplerden yola çıkarak bu yıl Isparta ve Burdur'daki lavanta tarlalarını 400 bin civarında turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu talep göller bölgesine büyük ekonomik katkı sağlıyor. Günübirlik turlar, Burdur'daki lavanta deresi ve Isparta'nın Kuyucak köyü olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki bu turlar ülkemizin en güzel göllerinden Salda ve en güzel antik kentlerinden Sagalassos ile kombine ediliyor. Bölgede özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu oluşuyor. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizin neredeyse her köşesinden buraya insanlar geliyor. Son yıllarda bölgeye Rus ve Uzak Doğulu turistler de gelmeye başladı. Bunun yanında Hollanda, İtalya, Polonya'dan misafirlerimiz de bu turlara katılıyor."

- "Lavanta deresinde 300 bin ziyaretçiyi geçmiş durumdayız"

Akçaköy Lavanta Deresi Projesi'ni hayata geçiren Öztürk Sarıca da bölgede ciddi anlamda turist yoğunluğu oluştuğunu dile getirdi.

Ekoturizm temalı Lisinia Doğa Proje Alanı'nın da tur rotaları arasında bulunduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Proje alanının yakınında bulunan Akçaköy Lavanta Deresi, yaptığımız yatırımlar sonucunda ciddi anlamda ziyaretçi çekmeye başladı. Burası, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük lavanta bahçeleri arasında yer alıyor. Görseli yüksek bir bahçe, 12 farklı açıdan fotoğraf çekilebiliyor. Fotoğraf sanatçılarının göz bebeği olma yolunda ilerliyor. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemini ikiye katlamış durumdayız. Geçen yıl bu dönemlerde 150 binli rakamlara ulaşmıştık, şu sıralar lavanta deresinde 300 bin ziyaretçiyi geçmiş durumdayız."

- "Çok etkilendim"

İstanbul'dan gelen Serpil Başay da Fransa'daki lavanta bahçelerini de gördüğünü ancak Akçaköy Lavanta Deresi'nin daha büyük olduğunu söyledi.

Finlandiya'dan Petra Paavola ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini kaydederek, "Burada olmak çok güzel bir duygu, lavantaların kokusunu çok sevdim. Çok güzel bir yer, Finlandiya'da böyle yerlere sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Adana'dan gelen Ayla Öztürk, "Doğası harika bir yer, çok beğendim. Burada bu kadar büyük lavanta bahçesi olduğunu tahmin etmiyordum, görünce çok etkilendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Isparta Valisi Seymenoğlu. Direkli Köyü'nde
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Isparta merkezde elektrik kesintileri
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı
Isparta Royal Restaurant'tan Güveçte lezzetler
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı!
Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden
Uluborlu Kiraz Festivali Konserinde coştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alırDul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır21 Temmuz 2019
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü BaşlıkBurdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık20 Temmuz 2019
Kira zam oranı belli oldu! 2019Kira zam oranı belli oldu! 201921 Temmuz 2019
Yalvaç'ta dilenci operasyonuYalvaç'ta dilenci operasyonu20 Temmuz 2019
''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"21 Temmuz 2019
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLERBURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER21 Temmuz 2019
Lokmacho Isparta Şubesi açıldıLokmacho Isparta Şubesi açıldı20 Temmuz 2019
TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...21 Temmuz 2019
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktıFETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı20 Temmuz 2019
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! 22 Temmuz 2019
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölüBurdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü22 Temmuz 2019
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleriTürkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri23 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildiIsparta'da otomobil evin bahçesine devrildi23 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli olduEmeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu21 Temmuz 2019
Isparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdülerIsparta'da temiz bir çevre için el ele yürüdüler21 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA ​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA 24 Temmuz 2019