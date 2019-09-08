Tur firmaları kafilelerle Tunceli'ye yolcu taşıyor

Turizm sezonunda sona yaklaşılmasına rağmen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya devam eden Tunceli, tur firmalarıyla kafileler halinde bölgeye gelen turistlerle şenleniyor.

Tur firmaları kafilelerle Tunceli'ye yolcu taşıyor
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Isparta Düğün Salonları

TUNCELİ - Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve huzurun hakim olduğu Tunceli, sezonda sona yaklaşılmasına rağmen Türkiye'nin farklı noktalarından gelen turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan doğa harikası kent, su ve doğa sporlarında maka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Anafatma mevkisinde Vali Tuncay Sonel'in "Tunceli'nin Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirmesi Projesi" kapsamında hayata geçirdiği Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, rafting, zipline, kano ve kamp alanlarıyla kısa sürede cazibe merkezine dönüşerek yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Turizm sezonunda sona yaklaşılmasına rağmen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya devam eden Tunceli, tur firmalarıyla kafileler halinde bölgeye gelen turistlerle şenleniyor.

Otellerde yer kalmayınca çadırlarıyla geldiler

Kentteki otellerdeki yoğunluk nedeniyle konaklama yeri bulamayan turistler, Munzur ve Pülümür çayı kenarlarında çadır kampı kuruyor.

Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) Başkanı ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi İşletmeci Nazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıldır Munzur Çayı'nda raftinge ilginin katlanarak artığını söyledi.

Bu yıl rafting ve zipline de çok verimli bir sezon geçirdiklerini ve özellikle bölge illerinden Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'ten doğa ve adrenalin tutkunlarının uğrak yeri haline geldiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Turlar ilimize gelmeye devam ediyor ve gezginlerden çok güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz. İçinde bulunduğumuz sezon içerisinde ilimiz çok fazla ziyaretçi aldı ve otellerimiz yüzde yüz doluluk oranıyla çalıştı. Oteller o potansiyeli karşılayamayınca gelen turistler çadırlarıyla gelmeye başladı. İlimizde rafting ve ziplineden sonra ciddi bir kamp alanı oluşturulabilir. Bu da artık bir ihtiyaç haline geldi."

"Buradaki doğanın verdiği enerji hiçbir yerde yok"

Kentin doğal güzelliklerini yerinde görmek için Diyarbakır'dan Gülşah Ekin ise Tunceli'ye ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Tunceli'yi çok merak ettiğini ve bir tur firmasıyla geziye geldiğini aktaran Ekin, şunları kaydetti:

"Dersim'in huzuru ve doğası hiçbir zaman tarif edilemez. Çünkü çok yere gittim ve çok yeri gezdim fakat buradaki huzur ve doğanın verdiği enerji hiçbir yerde yok. Burada mutlu oluyorum, huzur buluyorum ve bu nedenle daima ilk geleceğim noktalardan bir Dersim olacaktır. Burayı çok seviyorum."

Siirt'ten gelen Mehtap Şekerci ise Tunceli'yi ve özellikle kültürel yapısını doğasını uzun süredir merak ettiğini anlattı.

Bir tur firmasıyla kente geldiğini ve çok keyifle rafting ve zipline yaptığını dile getiren Şekerci, "Çok güzel ve zevkli bir gezi geçiriyoruz ve tekrar gelmeyi düşünüyorum. Turizm açısından gelişime açık bir yer. Munzur Çayı çok güzel ve ayrı bir büyüsü var ve rafting ayrı bir güzel. Herkesi Tunceli'yi gelip görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

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