Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü

Tunceli'ye hayat veren Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresi, Valiliğin son yıllarda hayata geçirdiği projelerle turistik sahilleri aratmayan su sporları merkezine dönüştü.

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü su sporları merkezine dönüştü
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Isparta Düğün Salonları

TUNCELİ - Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan Tunceli, Pülümür ve Munzur çayı sularının birleşmesiyle oluşan Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresindeki yatırımlarla adından söz ettiriyor.

Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle baraj gölü çevresine park, bahçe, yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra şehir sakinlerinin 4 mevsim zaman geçireceği yaşam alanları oluşturuldu.

Masmavi rengiyle şehre ayrı bir güzellik veren baraj gölünün yaz turizminde değerlendirilmesi için oluşturulan tur tekneleri, motoryat ve jet skiler de kentin turizm potansiyeline güç kattı.

Su ve doğa sporları merkezine dönüştü

Gölün olduğu bölgedeki 1300 rakımlı tepeye yamaç paraşütü atlama noktasının oluşturulduğu kent, su ve doğa sporları merkezine dönüştürüldü.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin birkaç yıl öncesine kadar terörle anıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza attığını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Tunceli artık huzur şehri haline geldi. Tunceli'de yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen büyük işler de devletimizin destekleriyle kısa sürede bitirildi. Atatürk Mahallesi'nde 15 bin vatandaşımız yaşamasına rağmen burada aileleriyle gezecekleri, dinlenecekleri alanlar yoktu. Şu an iskelesi, marinası, restoranları, Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, ahşap yürüyüş yolları, bisiklet yolları, at çiftliği, tenis kortları, spor alanları ile hakikaten yaşanılabilir bir hale geldi."

"Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor"

Sonel, kentin doğa ve su sporları merkezi haline geldiğini belirterek, baraj gölü üzerindeki gondol ve gezi teknelerinde artık nişan merasimlerinin yapıldığını dile getirdi.

Kentte büyük bir değişim yaşandığını ve vatandaşların hoşça vakit geçireceği alanların yapıldığını anlatan Sonel, "Tunceli'de Munzur ve Pülümür çayının buluştuğu noktadaki Uzunçayır Baraj Gölü'ne dokunup, buranın çehresini değiştirerek Akdeniz ve Ege'yi aratmayacak su ve doğa sporları merkezi yaptık." dedi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Batmanlı Berfin Gidici de okulu kazandığında ailesinin Tunceli'de okumasına karşı çıkmasına rağmen kente geldiğini aktardı.

Memleketine gittiğinde Tunceli'nin ne kadar güzel bir şehir olduğunu herkese anlatacağını söyleyen Gidici, "Tunceli'de rafting, yamaç paraşütü gibi aktiviteleri asla beklemezdim. Bana anlatılanlara göre gelişmemiş bir yer diye düşünüyordum. Buraya geldikten sonra çok güzel bir yer olduğunu ve bütün aktivitelerin yapılabileceği alanların bulunduğunu gördüm." diye konuştu.

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