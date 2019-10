.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve yöre halkı tarafından "doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Salördek'teki ormanlarda, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyündeki ormanlar başta olmak üzere, bu ilçe ile Nazımiye ilçesi arasında kalan bölgedeki ormanlarda yer alan meşe, ceviz ve kavak ile doğada kendiliğinden yetişen çeşitli yabani meyve ağaçları, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Özellikle sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve kırmızının her tonuna bürünen ve Tunceli'den Bingöl sınırına kadar uzanan bölgedeki ormanlar adeta görsel şölen sunuyor.

Yörede yaklaşık bir ay süren renk cümbüşü, doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Köy sakinlerinden Binali Doğan (71), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında şehirden ayrılıp köyüne yerleştiğini ve muhteşem ormanlarla kaplı köyünde yaşama kararı aldığını söyledi.

Pülümür ilçesinin pek çok bölgesinde, sonbaharla benzer manzaralar oluştuğunu belirten Doğan, "Burada baharda çiçekler açıyor ve sonbaharda da yapraklar solarak hep güzel manzaralar oluşturuyor. Bunlar tabiatımızın güzelliği, zenginliğidir. Bu bölgenin sit alanı ilan edilmesini ve korunmasını istiyoruz." dedi.

Doğan, çeşitli illerden gezmek için gelen turistlerin köylerini çok beğendiklerini anlatarak, "Salördek'in turizm bölgesi olması için çalışıyoruz. Bunun olması için köylüler olarak elimizden geldiği kadar katkı sunacağız. Köyümüzün turizme açılmasını istiyoruz. Bölgeye ulaşımın kolaylaşması için yol probleminin çözülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Köylülerden Yusuf Topçu da (61), Pülümür'ün Salördek köyü bölgesindeki ormanların, sonbaharda sunduğu renklerle mükemmel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Bölgenin tanıtımı için çalıştıklarını belirten Topçu, "Bu köy, doğa güzelliği olarak Tunceli'nin bir çok yerinden daha güzel ve burayı şu ana kadar keşfetmeyen pek çok insanın da olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Topçu, bölge tanındıkça ziyaretçi sayısının artığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bölgeyi görmek için ekim ve kasım ayları arasında çok ciddi gruplar gelip gidiyor ancak sorunlarımız var. Bu sorunların en önceliklisi yol ve acilen yapılması gerekiyor. Aynı zamanda bu doğa harikasının korunması ve turizme kazandırılması için yatırım yapılması gerekiyor."

"Salördek doğanın kalbidir"

Salördek bölgesini "doğanın kalbi" olarak adlandırdıklarını belirten Topçu, "Kırmızı köprüden girdiğiniz zaman bir taraftan Nazımiye ilçesine diğer taraftan da Bingöl sınırına kadar bu vadi, olduğu gibi hakikaten doğanın kalbidir. Tabi her yerin kendisine göre özellikleri var fakat burası bambaşka bir güzel. Hem bitki çeşitliliği hem flora ve faunasıyla çok zengindir. Bu güzellikleri herkesin görebilmesi, aynı zamanda buranın kalkınabilmesi için ciddi şekilde turizme açılması lazım." ifadelerini kullandı.

Topçu, insanların Tunceli'ye karşı ön yargılarının yıkılması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Biz Tunceli'de sadece güvenlik sorununu konuşursak Tunceli halkına haksızlık yapmış oluruz. Şu algıyı yıkmak gerekiyor: Sadece güvenlik açısından bakarak sanki Tunceli'de üretim yokmuş, güzellikler yokmuş gibi gibi bir anlayış kesinlikle doğru değil. Tunceli'de üretim de var, güzelliklerde var. Bu harika doğanın iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor."

"Renklerin kardeş olduğu ortam"

Hüseyin Arslan ise köydeki ormanların 4 mevsim çok güzel görüntüler sunduğunu belirterek, "Buranın kışı da ilkbaharı da yazı da sonbaharı da çok güzel. Burada ilkbaharda yemyeşil bir ortam sunan ormanlar, sonbaharda sarararak kırmızının ve diğer renklerin kardeş olduğu ortam oluşuyor." şeklinde konuştu.

Doğaya sahip çıkılması gerektiğini anlatan Arslan, "Burayı tanıtmak için mümkün olduğu kadar doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ardından buraya gelen dostlarımızın buraya uyum sağlamaları ve bu ormanlara sevgisini bırakması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.