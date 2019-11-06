"Tüketiciler propolis alırken çok dikkat etmeli"

BEE'O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı: - "Tüketicilerin propolis alırken çok dikkat etmeleri gerekiyor" - "Ülkemizde halen Çin’den ithal propolis adıyla ama propolis içermeyen maddeler geliyor ve birçok ürünün içeriğinde bu ma

"Tüketiciler propolis alırken çok dikkat etmeli"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - BEE'O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, tüketicilerin propolis alırken çok dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Ülkemizde halen Çin’den ithal propolis adıyla ama propolis içermeyen maddeler geliyor ve birçok ürünün içeriğinde bu madde kullanılıyor. Hali hazırda propolisin tebliği ya da kodeksi olmadığından denetimi yapılamıyor ve bu nedenle tüketiciye çok iş düşüyor." dedi.

BEE'O Arı Ürünleri'nin basın toplantısında konuşan Samancı, eski Mısır’dan bu yana kullanılan propolis ve arı sütü gibi değerli arı ürünlerini,Türkiye’de arıcılık sektörünü ve propolis üzerine yaptıkları araştırmaların sonuçlarını anlattı.

Samancı, şunları kaydetti:

"Günlük antioksidan ihtiyacının karşılanması için Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her gün 6-11 porsiyon tam tahıl, 5-6 porsiyon meyve sebze tüketmek gerekiyor. Pratikte bunu tüketmemiz mümkün değil. Dolayısıyla, antioksidan özellikteki gıdaları beslenmemize dahil etmeliyiz. Propolis de çok güçlü antioksidan aktiviteye sahip. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmada, propolisin nardan tam 80 kat daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiğini belirledik."

Propolisin faydaları ile ilgili birçok bilimsel çalışma bulunduğunu aktaran Samancı, "Ancak propolisin bu etkilerinden bahsedebilmek için doğru bir şekilde özütlenmiş olması gerekiyor. Propolis, kovandan elde edildiği ham haliyle vücudumuz tarafından sindirilemiyor. İnsan tüketimine uygun hale getirilmesi için mutlaka özütlenmesi gerekiyor. Ödüllü ve patentli özütleme teknolojimiz ile elde ettiğimiz propolisli ürünler hem doğal hem besleyici." diye konuştu.

Samancı, yüzde 15 oranında saf propolis içeren BEE’O UP Propolis Damla ürününden çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin en az 20 damla tüketmesi önerisinde bulunarak, gerekli durumlarda bu miktarın 4 kata kadar arttırılabileceğini söyledi.


- 13 ülkeye Anadolu propolisini ihraç ediyor


Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimi yapmak üzere, 2013 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ ARI Teknokent'te BEE’O Propolisi KOSGEB desteği ile kurduklarını belirtti.

Samancı, 3 bin metrekarelik tesisi, 100’den fazla çalışanı, 2 bin 500 sözleşmeli arıcısı ve 350 bin arı kovanı ile Türkiye'nin en büyük propolis, arı sütü, arı ekmeği, polen ve ham bal üreticisi olduklarını ve 13 farklı ülkeye ihracat yaparak, Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Samancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda ürünlerimiz BEE'O Propolis markasıyla Türkiye'de kendi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr'de ve Migros, Macro Center, Carrefour Gurme gibi bin 500 perakende satış noktasında, ayrıca BEE'O UP markasıyla 25 bin eczanede yer alıyor. Amerika'da ise BEE&YOU markamız ile yine kendi e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden, ayrıca Amazon, Wallmart, E-bay'de ve CVS eczane zincirleri ile 3 bin 500 perakende satış noktasında ürünlerimiz satılıyor. Amerika'nın yanı sıra ürünlerimizi Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. Yaklaşık 6 yıllık süreç içerisinde 29 farklı ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Bizim için bu çok değerli ve önemli."


- "Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot" ürünü raflarda


Samancı, propolis, arı sütü ve ginseng içeren yeni BEE'O UP Shot ürününün yüzde 100 doğal, içilebilir formda yetişkin bir insanın günde 1 adet kullanabileceği şekilde formüle edildiğini belirtti.

Ürünü ayrıca, nar suyu ve ham bal ile tatlandırdıklarını aktaran Samancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Propolis için geliştirdiğimiz inovasyon ödüllü patentli özütleme yöntemi, yaptığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünler, Ar-Ge ve ihracat çalışmaları ile ulusal ve uluslararası arenada 29 farklı ödüle layık görüldük. ABD'de gerçekleşen Supplyside West Yarışması’nda BEE&YOU Propolisli Şurup 'En İyi Antioksidan' ödülüne layık görüldü. Amerika'da Natural Child World Yarışması’nda iki ayrı ürünümüz Eko Mükemmellik ödülü kazandı.

Yine Amerika'da Gıdanın Oskarları olarak bilinen Gurme Özel Gıdalar Derneği’nin düzenlediği yarışmada 'BEE'O Propolis Fındık Kakao Ham Bal' ürünümüz İnovasyon kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca 'Sözleşmeli Arıcılık' modelimiz ile dünyada arıcılığın gelişmesine verdiğimiz katkılar dolayısıyla Avrupa Birliği'nden Eko İnovatif Firma ödülüne layık görüldük. Türkiye’de de TÜBİTAK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aldığımız iki ayrı İnovasyon Ödülü ile gurur duyuyoruz. Bu çok değerli kurumlar tarafından ödüle layık görülmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı."


- "Propolis adı altında satılıyor ancak hiç propolis içermiyor"


Samancı, BEE’O markasını kurduktan sonraki ilk iki yılın Ar-Ge faaliyetleri ile geçtiğini dile getirerek, piyasada propolis adı altında satılan ancak hiç propolis içermeyen birçok sahte ürün bulunduğunu anlattı.

Tüketicilerin propolis alırken çok dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Samancı, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde halen Çin’den ithal propolis adıyla ama propolis içermeyen maddeler geliyor ve birçok ürünün içeriğinde bu madde kullanılıyor. Halihazırda propolisin tebliği ya da kodeksi olmadığından denetimi yapılamıyor ve bu nedenle tüketiciye çok iş düşüyor. Biz firmamızı kurduktan sonraki 2 yıl boyunca sözleşmeli arıcılarımızı propolis konusunda eğittik ve malzeme desteği ile alım garantisi verdik. İyi arıcılık uygulamalarına dikkat ederek üretim yapmalarını sağladık ve elde ettiğimiz ham propolisi İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiğimiz patentli özütleme yöntemi ile özütleyerek ürünlere dönüştürdük.

Yani Ar-Ge çalışmalarımız 2 yıl sürdü ve halen her yeni geliştirdiğimiz ürün için Ar-Ge çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bu alanda Türkiye’nin en uzman ekibine sahibiz. Gıda, Ziraat, Kimya Mühendisleri, Eczacı, Biyolog ve Diyetisyenlerden oluşan 30 kişilik uzman kadromuz ile elde ettiğimiz ürünler, benzer ürünlerden en az üç kat daha yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir. Tamamen yerli, doğal, inovatif ürünler ürettiğimiz için özellikle annelerin vazgeçilmezi olduk. İnsanlar doğal gıdaya ihtiyaç duyuyor. BEE’O Propolis ailesi olarak böyle kıymetli bir ürünle, onların hayatına dokunuyor olmaktan dolayı çok mutluyuz."


- "Propolis güçlü bir antioksidan"

Toplantıda konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr.Özay Oral da bilimsel çalışmalarda propolisin güçlü bir antioksidan olarak geçtiğini ve doku yenilenmesini hızlandırarak, immunomodülotör etki gösterdiğini anlattı.Oral, bu yönüyle propolisin bir gıda takviyesi olarak destek amaçlı infertilitede de kullanılabileceğine işaret etti.

Genel Cerrah Prof. Dr. Murat Aksoy ise ginseng ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara dikkati çekerek, tamamlayıcı tıp alanında Kırmızı Kore Ginseng’in güçlü antioksidan özelliği ile öne çıktığını, vücutta inflamasyonun azalmasına ve bağışıklığın desteklenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Aksoy, ginsengin ayrıca beyin fonksiyonlarını destekleme özelliği ile alzheimerda kullanılabileceğini aktararak, ginsengin erektil disfonksiyonda da destekleyici olarak kullanılabileceğine dair yayımlar bulunduğunu vurguladı.

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