MERSİN (AA) - Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası emekli uzman jandarma çavuş Timur Aras, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli uzman jandarma çavuş Aras için merkez Mezitli ilçesi Bilal Habeşi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze aracından askerler tarafından alınan Aras, İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alınması için Mezitli ilçesindeki evine götürüldü.

Aras, daha sonra Mezitli Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Tuğgeneral Turgay Aras ve aile yakınları ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Basri Uçar, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Akdeniz Kaymakamı Muhitten Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, çok sayıda askeri personel ile vatandaşlar katıldı.