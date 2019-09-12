ANTALYA - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, "Turizmde sağlık ve 3'üncü yaş turizminde tanıtım atağıyla sürdürülebilirlik ve büyümeyi sağlarsak 2033 yılına kadar 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir elde edebiliriz." dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (ANSİAD) 2019 faaliyet yılının 11'inci olağan toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen "Turizmde Dönüşüm" adlı toplantıya, Narin'in yanı sıra eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Ersin Taranoğlu ve ANSİAD üyesi iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Narin, turizmde değişim yapılabilmesi için "Turizmde Dönüşüm" raporu hazırladıklarını belirtti.

Narin, 2033'de 100 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini, bunun için de turizmde sürdürülebilirlik konusunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Hazırlamış olduğumuz rapora göre turizmde sağlık ve 3'üncü yaş turizminde tanıtım atağıyla sürdürülebilirlik ve büyümeyi sağlarsak 2033 yılına kadar 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde devreye girmek için sırada bekleyen 225 bin yatak kapasiteli tesis olduğunu belirten Narin, yeni yapılacak tesislerin 3 ve 4 yıldızlı olması gerektiğini dile getirdi.

Narin, Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin Avrupa'daki emsallerine göre ucuz fiyatlı olduğunu savunarak, "İspanya'da 295 adet 5 yıldızlı otel var. Bizde ise sadece Antalya'da 400'den fazla 5 yıldızlı otel var. İş böyle olunca katma değer yaratamıyoruz." diye konuştu.



