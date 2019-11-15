ADANA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı Yumurtalık Fahri Kurulu toplantısı yapıldı.

Kurulun onursal başkanı Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vakfın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletin bağış ve yardımlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendiren önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Fahri tanıtım kurulunda yeni görev alanlara teşekkür eden Vural, çalışmaların gönüllülük esasıyla gerçekleşeceğini ifade ederek vatandaşları vakfa bağış yapmaya teşvik edecek çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.