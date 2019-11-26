İSTANBUL - Toyota, inme veya başka nedenlerden ötürü alt ekstremite (yürüme engeli) felci olan insanlara rehabilitasyon desteği vermek üzerine tasarlanan yeni Welwalk WW-2000 robotunu tanıttı.



Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yeni model için siparişleri almaya başlayan şirket, 2020 yılının şubat ayında bu rehabilitasyon robotlarını teslim etmeyi planlıyor. Welwalk WW-2000, önceki Welwalk WW-1000'in geliştirilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor.



Yeni robot, motor öğrenme becerileri teorisi baz alınarak klinik ortamlarda rehabilitasyon destek özelliğine sahip olacak şekilde geliştirildi. Bununla birlikte hastanın yürüyüş yeteneğini geliştirmek için gerçek zamanlı takip ve rehabilitasyon çalışmalarına devam etmesini motive etmek adına oyun özellikleri de bulunuyor. Önceki modele göre yeni fonksiyonlar terapistlerin üzerindeki yükü azaltırken, daha verimli yürüme çalışmaları yapılmasını sağlıyor.



Toyota'nın önceki destek robotu medikal enstitülere kiralama amaçlı üretilmişti. Ancak sağlık kurumları geri bildirimleri ve pazar değerlendirmeleri ışığında hizmet kalitesi artırılarak Welwalk WW-2000 için satın alma yolu da tercih edilecek. Buna ek olarak Motomachi fabrikasında medikal enstitüler için yıllık 50 adet üretilecek.



Açıklamaya göre, "Herkes için hareket özgürlüğü" vizyonuyla hareket eden Toyota, rehabilitasyon asistan robotlarını 2007'den bu yana Fujita Sağlık Üniversitesi ile birlikte geliştiriyor. 2011'den itibaren medikal enstitülerdeki klinik araştırma merkezlerinde ve sağlık kurumlarında testleri yapılıyor.



2017'de medikal cihaz olarak onay alan ilk Toyota ürünü olan Welwalk WW-1000, 2018 yılında 8'inci Robot Ödülü'nü aldı ve şu ana kadar Japonya'da 80 medikal enstitüde kullanıldı. Welwalk WW-2000'in tanıtılmasıyla birlikte Toyota, terapistlerin işini kolaylaştırırken, daha çok hastanın "kendi ayaklarıyla yürüyebilme keyfini" yaşatmayı amaçlıyor.



