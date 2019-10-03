İSTANBUL - Toyota, kamu bankaları ile birlikte yerli üretim araçları desteklemek amacıyla hayata geçirilen taşıt finansmanı kampanyası doğrultusunda 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranlı kampanyasını devreye alırken, kampanya kapsamındaki modellerde fiyat artışı yapmadı.



Toyota açıklamasına göre, şirket, yılın son çeyreğine eşsiz bir kampanya ile giriyor. Toyota, kamu bankaları ile birlikte yerli üretim araçları desteklemek amacıyla hayata geçirilen taşıt finansmanı kampanyası doğrultusunda 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranlı kampanyasını devreye aldı.



Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Passion ve tüm Toyota C-HR modelleri dahil olacak. Temmuz ayından bu yana kampanya kapsamındaki modellerde fiyat artışı yapmayan Toyota, ekim ayında da aynı fiyatları müşterilerine sunmaya devam edecek.





- Hilux için de avantajlar var





Açıklamaya göre, her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen Hilux için de avantajların bulunduğu kampanyada, pick-up 60 bin TL'ye 12 ay vadede "0" finansman fırsatı ile Toyota Plazalarda müşterilerini bekliyor. Ekim ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da tüm modeller için sürüyor.



Her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın ekim kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuluyor.

