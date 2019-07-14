Toyota, "Toyota Professional" markasıyla hafif ticariye odaklanacak

- Son 3 yılda yüzde 17 büyüme gösteren Avrupa hafif ticari araç pazarında yapılanmaya giden şirket, "Toyota Professional" markasını açıkladı - Toyota, bu girişimiyle, markanın hafif ticari araçlara özel olarak odaklanmasını sağlayacak

Toyota, "Toyota Professional" markasıyla hafif ticariye odaklanacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Yeni marka stratejisiyle "Toyota Professional"ı hayata geçiren Toyota, bu girişimiyle, markanın hafif ticari araçlara özel olarak odaklanmasını sağlayacak.

Toyota açıklamasına göre, son 3 yılda yüzde 17’lik büyüme gösteren Avrupa hafif ticari araç pazarında yapılanmaya giden Toyota, yeni "Toyota Professional" markasını duyurdu.

Toyota, bu yeni marka ile Avrupa hafif ticari araç pazarında 2020 yılı için yüzde 50 büyüme ve yıllık 100 bin hafif ticari araç satışı hedefliyor. Bu hedef, aynı zamanda daha da güçlenmiş bir hafif ticari ürün gamı ile de desteklenecek.

- Ticari araçlara özel olarak odaklanılacak

Yeni marka stratejisiyle "Toyota Professional"ı hayata geçiren Toyota, bu girişimiyle, markanın hafif ticari araçlara özel olarak odaklanmasını sağlayacak.

Yeni Toyota hafif ticari araç merkezleri, özel müşteri deneyimleri sunacak. Bunlar arasında, yeni hafif ticari araç showroom konsepti, tam donanımlı sergileme araçları, konusunda uzman çalışanlar ve ticari araç kullanıcılarına yönelik, özel olarak hazırlanmış internet sitesi olacak.

- Genişletilmiş ürün gamı

Yeni yapılanmayla Toyota PROACE CITY satışları 2020 yılında başlayacak ve bu model, PROACE Van ile efsanevi Hilux pick-up modeline katılarak Toyota’nın hafif ticari ürün gamını genişletecek. Böylelikle Toyota, PROACE modelleri ile Avrupa’da hafif ticari araç segmentinin yüzde 75’ine hitap etmiş olacak.

PROACE CITY ile segmentine farklı ve çekici bir seçenek olarak giriş yapacak olan Toyota, Avrupa’da hafif ticari araç pazarında yüzde 37’lik pazar payını da yeni modelleri ile artırmayı hedefliyor.


- PROACE CITY ve yüzde 100 elektrikli PROACE

Farklı tasarımıyla dikkati çeken PROACE CITY, pratik yükleme ve geniş yükleme alanı ile iki Euro paleti taşıyabilen nadir modellerinden biri olarak öne çıkıyor. PROACE CITY, farklı yükleme ve koltuk konfigürasyonlarıyla birlikte farklı motor seçenekleriyle de her türlü iş ihtiyacını karşılayabiliyor.

Yolcu taşıyabilen versiyonlar 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebiliyor. PROACE CITY’nin üstün yükleme kapasitesi ise kısa modelde 3,3 metreküp ve uzun versiyonda Akıllı Kargo opsiyonuyla 4,3 metreküplük hacim sunuyor PROACE CITY’nin motor seçenekleri arasında 75-130 HP güçlere sahip benzinli ve dizel motorlar yer alırken, 5-6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de bulunuyor.

İklim değişikliği ve hava kalitesi konusundaki endişeler, birçok Avrupa şehrinde yeni yönetmeliklerin gelmesine yol açarken, Toyota bu ihtiyacı karşılamak amacıyla PROACE ve PROACE CITY modellerinin yüzde 100 elektrikli versiyonlarını da sunmaya hazırlanıyor.

- Kompakt, pratik, konforlu ve çok yönlü tasarım

PROACE CITY sekiz inçlik dokunmatik ekranında, MirrorLink, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerle cep telefonuyla eşleşme imkanı da sunuyor. Navigasyon ve online özelliklere buradan erişilirken, sesli komut gibi özellikler de kullanılabiliyor. PROACE CITY aynı zamanda cama yansıtmalı gösterge ekranında, sürücüye hız limitleri, navigasyon gibi önemli detayları gösteriyor.

Toyota PROACE CITY’de güvenlikten de ödün verilmedi. PROACE CITY’nin hem camlı van hem de panel van versiyonlarında bir dizi artırılmış güvenlik özellikleri bulunuyor. Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ve sürücü yorgunluk uyarı sistemi gibi özellikler sunuluyor.

- “İddiamızı Ortaya Koyacağız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni "Toyota Professional" marka yapılanmasıyla hafif ticari araç pazarında iddialarını çok güçlü bir şekilde ortaya koyacaklarını belirterek, "Hafif ticari araç segmenti potansiyeli olan ve bizim yıllardır üzerinde planlama yaptığımız bir alandı. Türkiye’de Hilux ile bu segmentinin yüzde 11’ine hitap edebiliyoruz. PROACE, PROACE CITY ve Hilux ile şimdi bu oran yüzde 75’e çıkacak. Türkiye’de 180-200 bin civarında oturmuş bir hafif ticari araç pazarı bulunuyor. Bu pazarda Toyota olarak en büyük artımız, mevcut müşteri data ve portföyümüz ile sorunsuz ürün gamımız olacak. Mevcut bayi ağımız içerisinde standartları değerlendirerek hizmet vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm beklentileri karşılamayı ve yeni PROACE modelleri ile pazarda önemli bir pay almayı hedeflediklerini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu segment binek otomobil işinin yanında tamamen yepyeni bir iş. Toyota Türkiye olarak bunu böyle algılıyoruz. İşin satış ile birlikte satış sonrası kanalı da çok önemli. Çünkü bu segmentte tekerlek dönmediği takdirde ticari araç sahibi veya kullanıcısı işinden geri kalacaktır. Bunu bildiğimiz için servislerimizde ticari araç sahiplerinin en hızlı şekilde servis hizmetleri alacakları sistemler geliştirme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında olacağımız, 360 derece bir hazırlık içerisindeyiz. 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye pazarına girecek bu yeni modellerimiz, Hilux’tan sonra hafif ticari araç pazarındaki satışlarımızda itici güçlerimizden olacaktır."

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