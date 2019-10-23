İSTANBUL - Toyota, Interbrand marka danışmanlığı ajansı tarafından gerçekleştirilen "2019 Dünyanın En değerli Markaları" araştırmasında, marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 artırarak tüm otomobil markaları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıla göre yine yerini sağlamlaştırarak 7'nciliğini sürdürdü.

Interbrand tarafından yayımlanan rapora göre, Toyota'nın marka değeri, 53 milyar 404 milyon dolardan 56 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Interbrand marka danışmanlığı ajansı tarafından sunulan "Hareket: Otomotivin Ötesinde" başlıklı raporda, otomotiv markalarının pozisyonları yer alıyor. Marka algısının otomobil alımında yüzde 42’lik bir oranda önem taşıdığı belirtilen raporda, ayrıca otomotiv sektöründe önemli değişiklikler öngörüldüğüne yer verildi. Bu bağlamda Toyota, daha iyi mobilite çözümleri üretme kararlılığı ile birlikte çevreci otomobiller üretme felsefesini de devam ettiriyor.

Elektrifikasyonun otomotiv endüstrisinde duraksamadan ilerlediğinin de vurgulandığı raporda, ayrıca Toyota'nın 1997 yılında ilk seri üretim hibrit aracını satışa sunarak elektrikli araçlar konusunda bir öncü olduğu vurgulandı.

Prius modeliyle Toyota'nın bu konuda değişmeyen liderliğini sürdürdüğü belirtilen raporda, aynı zamanda bu modelin, marka değerine çok büyük katkıda bulunduğu kaydedildi.



