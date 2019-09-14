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Toyota pilotları, Türkiye Rallisi mücadelesine devam ediyor

TOYOTA GAZOO Racing, Türkiye Rallisi’nin 159 kilometrelik en uzun bölümünü tamamladı

Toyota pilotları, Türkiye Rallisi mücadelesine devam ediyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, Türkiye Rallisi’nin 159 kilometrelik en uzun bölümünü tamamladı. Toyota Yaris WRC pilotları Kris Meeke, Ott Tanak ve Jari-Matti Latvala cuma gününü sırasıyla yedinci, sekizinci ve dokuzuncu olarak bitirdiler.

Zorlu şartlarla birlikte Toyota pilotları bazı etaplarda zaman kaybetse de puan barajında yer alıp, geriye kalan iki günde yukarıya yükselecek bir pozisyonda kalmayı başardı.

Toyota uzun güne güçlü bir başlangıç yaptı. Meeke ise öğleden sonraya bir etabı kazanarak başladı. Ancak yoğun yağmurun başlamasıyla birlikte Tanak ön lastiğinde yaşadığı problemle mücadele etmek zorunda kaldı. Meeke ve Latvala ise kayganlaşan etaplarda aşınmış lastiklerle yarıştı.

Takım kaptanı Tommi Makinen cuma gününün ardından değerlendirmeler yaptı ve zor bir gün geçirdiklerini belirterek, "Sabah bölümünde her şey yolundaydı. Zor olacağını biliyorduk ancak Tanak’ın lastiğindeki patlak, işleri onun adına daha da zorlaştırdı. Meeke ve Latvala da bu etapta zaman kaybetti. Öğleden sonra yağmur beklediğimizden daha şiddetliydi. Geçen yıl ve bugün gördüğümüz gibi Türkiye Rallisi’nde her an her şey olabiliyor. Bu yüzden biz de zorlamaya devam edip, başka sorunlardan uzak durmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Şampiyona lideri Ott Tanak ise Yaris WRC’nin sürüşünden memnun olduğunu dile getirerek, "Geçen yıla göre araçta kendimi daha iyi hissediyorum. Yaptığımız geliştirmeler işe yaradı. Öğleden sonra zor olacağını biliyorduk. Lastiğin patlaması şanssızlık oldu. Umduğumuz gibi bir gün olmadı fakat önümüzde alacak çok fazla yolumuz var ve zorlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumartesi günü, üç etabın iki kez geçilmesiyle devam edecek. 110 kilometre ile Cuma gününden daha kısa olacak etapların bir kısmı, harika manzaraya sahip kıyı şeridiyle buluşacak şekilde düzenlendi. Ayrıca bu yıl için tamamen yeni yapılan ve Cumartesi günü geçilecek 13.3 kilometrelik Kızlan etabı ise, yarışın genel karakterinden daha farklı olmasıyla dikkat çekiyor. Geniş ve son derece hızlı etap, pilotların araçları sonuna kadar zorlamasını sağlayacak.



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