İSTANBUL - Toyota, zihinsel engelli insanlara karşı ayrımcılığa son vermeyi amaçlayan ve onları topluma kazandırmak adına dünya çapında spor, sağlık, eğitim ve liderlik programlarına imza atan "Özel Olimpiyatlar" organizasyona sponsor oldu.



Toyota açıklamasına göre, şirket bu amaçla, 2020 yılından başlamak üzere 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu sponsorlukla Toyota, fiziksel ve zihinsel engelleri olan çocuklar ve yetişkinler için Avrupa'da ve Avrasya'da binlerce spor organizasyonunun destekçisi olacak.







- "Toyota, mobilitenin, otomobillerin ötesine geçtiğine inanıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Johan van Zyl, Özel Olimpiyatlar ile olan sponsorluklarının, olimpiyat ve paralimpik hareketiyle başlatılan "İmkansızı Başar" kampanyasıyla daha da genişlediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Toyota, mobilitenin, otomobillerin ötesine geçtiğine inanıyor. Bu, zorlukları aşmak, hayalleri gerçeğe dönüştürmek ve insanlığa hizmet ile ilgili bir durum. Hedefimiz, Özel Olimpiyatlar ile birlikte herkes için hareket özgürlüğü sağlamak. Ayrıca çalışanlarımız ve yetkili satıcı ağımız da bu hareketin içinde gönüllü olarak yer alabilecek ve atletlere destek verebilecek. Böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan gurur duyuyoruz."



Öte yandan açıklamadaki bilgilere göre, yetenekleri ne olursa olsun her insanın kabul edildiği ve ayrım yapmadan kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefine sahip Özel Olimpiyatlar organizasyonu, 190’dan fazla ülkede altı milyonun üzerinde atlet ve iş ortaklarına sahip. Ayrıca organizasyon, 1 milyonun üzerinde gönüllü tarafından da desteklenirken, Avrupa ve Avrasya’da ise 58 ülkede 500 bin atleti kapsıyor.

