Toyota, hafta sonu iki şampiyonada mücadele edecek

Toyota Gazoo Racing sezon sonunda Pilotlar ve Markalar kategorilerinde şampiyon olarak ipi göğüslemek istiyor

Toyota, hafta sonu iki şampiyonada mücadele edecek
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Toyota’nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing, hafta sonu motorsporları dünyasının iki önemli yarışında mücadele edecek.

Toyota açıklamasına göre, geçen yıl Rally GB'de çifte podyum elde eden ve bu yıl da istikrarlı ve dayanıklı Yaris WRC ile Rally GB’nin hızlı etaplarından başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen Toyota Gazoo Racing sezon sonunda Pilotlar ve Markalar kategorilerinde şampiyon olarak ipi göğüslemek istiyor.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası WEC’de TS050 HYBRID ile yarışan Toyota, kendi evinde gerçekleştirilecek olan Fuji 6 saat yarışında arka arkaya dördüncü zaferini almak için piste çıkacak.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda sezona galibiyetle başlayan Toyota Gazoo Racing, Fuji’ye arka arkaya altı galibiyetle geldi. Toyota bu pisti son ziyaret ettiğinde Le Mans’ı ikinci kez kazanmış ve 2018-2019 Takımlar ile Pilotlar Dünya Şampiyonluğu’nu elde etmişti.

7 numaralı TS050 HYBRID yarış aracını kullanan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose María Lopez, İngiltere’de dört saatlik heyecan verici mücadelenin ardından maksimum puanı aldı. Bu zafer ise kurallar gereği onlara tur başına 1.4 saniyelik handikap getirecek. Diğer yandan 8 numaralı TS050 HYBRID pilotları Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley ise tur başına 1 saniye handikapı ile yarışacak.

Yarışları daha heyecanlı hale getirmeyi amaçlayan başarı handikapı ile Toyota TS050 HYBRID, yüzde 61 daha fazla yakıt kullanma izni bulunan hibrit olmayan araçlara göre 108 kg kadar daha ağır olacak.Toyota, kendi evinde neredeyse kusursuz olan başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın 2012 yılında dönüş yapan Toyota, Fuji’de 2015 hariç her yarışta galibiyet aldı.

Bu hafta sonu yapılacak yarışta, Toyota tarihinin en başarılı dayanıklılık yarışları aracı TS050 HYBRID son kez Japonya’da piste çıkacak. Cuma günü antrenmanların ardından Cumartesi günü sıralama turları yapılacak. Pazar günü ise 6 saatlik zorlu yarış gerçekleştirilecek. Fuji’deki yarışın ardından takımlar Çin’e geçerek, 10 Kasım’daki Şangay 4 Saat yarışına katılım gösterecekler.


-WRC’de hızlı etaplar pilotları bekliyor


WRC 2019 sezonunun bitimine üç yarış kala Rally GB’deki başarılı performanslar ortaya koyan Ott Tanak, Pilotlar Şampiyonası’nda ilk sırada yer alıyor. Daha önce burada iki kez kazanan Jari-Matti Latvala ise, bu yıl 18. Rally GB yarışına çıkacak. Toyota’nın diğer pilot ikilisi Kris Meeke ve Seb Marshall ise vatandaşlarının desteği önünde yarışacak.

WRC’nin klasik bir organizasyonu haline gelen Rally GB, özellikle kuru zemin şartlarında hızlı orman etaplarıyla öne çıkıyor. Geçen yıl Rally GB'de çifte podyum elde eden ve bu yıl da istikrarlı ve dayanıklı Yaris WRC ile Rally GB’nin hızlı etaplarından başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen Toyota Gazoo Racing sezon sonunda Pilotlar ve Markalar kategorilerinde şampiyon olarak ipi göğüslemek istiyor.


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