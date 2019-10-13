Toroslar'da park ve yeşil alanlara bakım çalışması MERSİN - Toroslar Belediyesince park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme, temizlik, bakım ve peyzaj çalışmalarını hızlandırdı.