MERSİN - Toroslar Belediyesince park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme, temizlik, bakım ve peyzaj çalışmalarını hızlandırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde kapsamlı bir şekilde bakım çalışması yaptıklarını belirtti.
Parkların temizliğine önem verdiklerini aktaran Yılmaz, ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırmak için fizibilite çalışmaları yaptıklarını da kaydetti.