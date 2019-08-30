MERSİN - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, adının ve belediye logolarının yer aldığı tabelaların Mersin Büyükşehir Belediyesince toplatıldığı iddiasına ilişkin, "Habersizce adımın ve belediye logomuzun bulunduğu, kendi bölgemizdeki ayaklı refüj tabelalarımızı kaldırıp, üstelik bir de kırıp kullanılamaz hale getirmeleri, asla kabul edilebilir bir davranış değildir. Bizim tabelalarımızın Büyükşehir Belediyesi deposunda ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, ilçedeki refüjlerde yer alan, adının ve belediye logosunun bulunduğu ayaklı tabelaların, Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı marangoz atölyesinin deposuna kaldırtıldığını öğrendiğini bildirdi.

Tabelalara zarar verildiğini savunan Yılmaz, "Belediyenin deposuna kaldırılarak kırılan ayaklı tabelalarımızın hangi sebeple toplatıldığını ve neden kırılarak yerlere atıldığını ben de tüm kamuoyu gibi merak ediyorum." görüşünü paylaştı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Habersizce adımın ve belediye logomuzun bulunduğu, kendi bölgemizdeki ayaklı refüj tabelalarımızı kaldırıp, üstelik bir de kırıp kullanılamaz hale getirmeleri, asla kabul edilebilir bir davranış değildir. Bizim tabelalarımızın Büyükşehir Belediyesi deposunda ne işi var? Bu nasıl bir diyalogsuzluk örneğidir, nasıl bir saygısızlıktır? Büyükşehir Belediyesinin depoya kaldırttığı, kırık dökük hale gelen tabelalarımızı aldık.

Onaracağız ve tekrar yerlerine dikeceğiz. Yaşanan bu hadiseden duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha değerli kamuoyunun bilgisine sunuyor, takdiri yine değerli halkımıza bırakıyorum."