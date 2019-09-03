MERSİN - Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında etiket kontrolü yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceledi.

İncelemede fiyat etiketi olmadan satış yapan pazar esnafı uyarıldı, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının kaliteli ve güvenli hizmet almasına önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarının yanı sıra tüketici haklarını korumak için bu tür denetlemelere devam edeceklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemizdeki semt pazarlarında genel düzen ve temizliğe önem veriyoruz. Pazar tezgahlarının sabah kurulmasından, akşam kaldırılmasına kadar gerekli tüm çalışma ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız, istek ve taleplerini belediyemizi arayarak iletebilir. "