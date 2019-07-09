Toros Dağları'nda uygulamalı arıcılık eğitimi

- Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin rakımlı yaylada açılan arıcılık kursunda, avukattan memura, esnaftan iş adamına kadar birçok kişiye uygulamalı eğitim veriliyor

Toros Dağları'nda uygulamalı arıcılık eğitimi
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'ndaki yaylada açılan arıcılık kursunda, avukattan memura, esnaftan iş adamına, ev kadınından öğrenciye kadar birçok kişiye uygulamalı eğitim alıyor.

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Toros Dağları'nda 2 bin rakımlı Uzunkuyu Yaylası'nda arıcılık kursu düzenleniyor.

Hafta sonları eğitimlerin uygulamalı verildiği kursta, avukattan memura, esnaftan iş adamına, ev kadınından öğrenciye kadar birçok kişiye, usta öğretici Zeynep Yıldız Mavi tarafından bal üretiminin incelikleri öğretiliyor.

Usta öğretici Mavi, yaptığı açıklamada, ilçede arıcılık kursuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Kursu 15 yıldır açtıklarını ve bugüne kadar 10 bine yakın kursiyere eğitim verdiklerini anlatan Mavi, şöyle konuştu:

"Bölgemiz arıcılık konusunda çok verimli. Erdemli'nin Toros Dağları'ndaki yüksek rakımlı bölgelerinde hiçbir gübre ve katkı maddesi verilmeden bal üretimi yapılabiliyor. Türkiye'nin en değerli ballarının üretildiği Erdemli'de vatandaşlarımız ek gelir olarak arıcılık yapmaya yöneldi. Çiftçiler de ek kazanç kapısı olarak arıcılığa yöneliyor."

Mavi, kursiyerin büyük çoğunluğunun artık kendi işletmelerinde bal üretimi yapmaya başladığını kaydetti.

- "Bir an evvel arılarla buluşmak istiyorum"

Kursa katılanlardan avukat Erol Bediz de yoğun iş temposunun oluşturduğu stresi arılarla atmak için kursa yazıldığını belirtti.

Toroslar'ın zirvesinde arıcılık eğitimi almanın keyifli olduğunu anlatan Bediz, "Çok güzel bir meslek. Doğayla iç içe, bol oksijenli bir uğraş olarak bizlere keyif veriyor. Arıların sesi dahi bizler için büyük mutluluk. Hafta sonunu iple çekiyorum. Bir an evvel arılarla buluşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Seracılık yapan kursiyerlerden 26 yaşındaki Ayşe Gül de uzun yıllardır domates yetiştiriciliğiyle uğraştığını, eşiyle artık arıcılığa yöneldiklerini söyledi.

Hibe desteği için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini kaydeden Gül, "Devletimiz bize genç çiftçi kategorisinden 30 arı kovanı verdi. Şimdi arıcılıkla uğraşıyoruz. Arıcılık, insana huzur veriyor. Doğayla baş başa kalıyorsun. İyi geliri olan bir uğraş." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ
Isparta'da kaçak kazı yapan kişilere Jandarmadan suçüstü
Isparta'da 3, 4 ve 6 saat süreyle kesinti olacak
Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!
Isparta'daki kaplumbağaların neden öldüğü tespit edildi
İşte madde madde Türkiye'nin 11. Kalkınma planı
Kamuya 43 bin kişi alınacak
24 SAAT AÇIK AVM 32 BY BAKKAL!
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de
Isparta'da uyuşturucu operasyonu...
Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu
"Isparta lavanta kokuyor"
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat!
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Uçmayı öğrenirken yere düşen karga emin ellerde
Eşsiz Doğa Manzarasıyla Kuzukulağı Yaylası
Isparta'da arazi yangını
Isparta'daki kaçak içki operasyonunda sıcak gelişme
Türker AVM'den indirim!
Isparta'da cep telefonu için her şey Telalem'de
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralıIsparta-Antalya yolunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı07 Temmuz 2019
Isparta'da istihdam garantili kurs açılacakIsparta'da istihdam garantili kurs açılacak04 Temmuz 2019
Yargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecekYargıtay'dan emsâl karar; o paralar haczedilemeyecek07 Temmuz 2019
Isparta'da arazi yangınıIsparta'da arazi yangını06 Temmuz 2019
Bir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölenBir doğa harikası Lavanta Kokulu Köy'de görsel şölen05 Temmuz 2019
Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! 07 Temmuz 2019
Kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı listeKim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste04 Temmuz 2019
Isparta'da FETÖ/PDY operasyonuIsparta'da FETÖ/PDY operasyonu05 Temmuz 2019
Gürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttıGürelli Çiftliği, yumurta üretim tesisini tanıttı04 Temmuz 2019
Çok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konulduÇok nadir görülen kalp hastalığına Isparta'da teşhis konuldu08 Temmuz 2019
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olduMemur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu03 Temmuz 2019
HERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTIHERKES AKIN EDİNCE ŞOKELMA YOK SATTI04 Temmuz 2019
"Isparta lavanta kokuyor""Isparta lavanta kokuyor"07 Temmuz 2019
Konut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacakKonut kredisi faizleri geriledi! Binlerce TL cepte kalacak04 Temmuz 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyasıIsparta'da elektrikli bisikletler için şarj cihazı ve akü kampanyası03 Temmuz 2019
Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!Isparta'da yolu daraltan bina yıkıldı!08 Temmuz 2019
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltıIsparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı05 Temmuz 2019
Royal Restaurant'tan bir kampanya daha geldiRoyal Restaurant'tan bir kampanya daha geldi02 Temmuz 2019
Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi Isparta’da 6 saat süreli planlı elektrik kesintisi 05 Temmuz 2019
Isparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'deIsparta'nın Lavanta Bahçeleri TRT Haber'de08 Temmuz 2019