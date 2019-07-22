"Toplum 5.0; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliğini temsil ediyor"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Şeneler, "Endüstri 4.0" kavramından sonra, ilk kez Japonya’da ortaya atılan "Toplum 5.0" kavramının; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliği yaptığı bir toplumu temsil ettiğini bildirdi.



Şeneler, "Süper Akıllı Toplum-Toplum 5.0" politikalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi'nde bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve öğrencileriyle Society 5.0 Topluluğu'nu kurduklarını belirtti.



Bu kavramın ilk kez Japonya'da ortaya atıldığını anımsatan Şeneler, "Endüstri 4.0" kavramından sonra "Toplum 5.0" kavramının; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliği yaptığı bir toplumu temsil ettiğini kaydetti.



Robotların vatandaşlık hakları, genetiği değiştirilmiş insanlar, yapay zekaya devredilmiş meslekler, yönetiminde insanın olmadığı şirketler hatta ülkeler, robot ebeveynler, bilinç aktarımı ve daha nice köklü değişikliğin ve yeniliğin olacağı bir dünyaya doğru ilerlendiğine işaret eden Şeneler, robotların doktor, öğretmen, mühendis, hatta sanatçı olduğu bir dünyada insan merkezli toplumun nasıl olacağı sorusuna yanıt arandığını belirtti.





- "Eğitim, yaratıcı düşünce üzerine şekillenmeli"





Doç. Dr. Çağla Şeneler, bu dönüşümün insan yararına olması için yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğitim reformu, bilgi teknolojileri okuryazarlığı, insan kaynaklarının ileri dijital becerilerdeki uzmanlıklarla genişletilmesi, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen kapsayıcı ticaret politikaları, KOBİ’lerin ve gelişmekte olan ülkelerin küresel değer zincirlerine daha iyi entegrasyonuna yardımcı olmak için e-ticaretin düzenlenmesi yaşanacak bu dönüşümün gerçekten insan yararına olmasına yönelik Toplum 5.0 politikalarından bazılarıdır. Bu noktada özellikle eğitim sistemleri bireyin yeteneklerini ve eğilimlerini baz alarak uzmanlaşabileceği alanlarda, kendini yetiştireceği biçimde ve yaratıcı düşünce üzerine şimdiden şekillendirilmelidir."





- "Uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalar yapılıyor"





Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Toplum 5.0 çalışmaları yapıldığını bildiren Şeneler, bu çalışmaların en önemli özelliğinin uluslararası ve disiplinlerarası iş birliği şeklinde yapılması olduğunu ve Türkiye'nin de bu kapsamda tüm dünya ülkeleri ile yakın temas halinde çalıştığını belirtti.



Şeneler, bireylerin teknolojiyi ve teknolojik gelişmeleri bir tehdit olarak görmek yerine, bir yardımcı olarak görmesi ve teknolojiyi takip etmesi gerektiğini, bunun insanların ve diğer canlıların yaşam kalitesini arttıracağını vurguladı.





- Süper Akıllı Toplum-Toplum 5.0







Açıklamaya göre, çok hızlı işlem yapabilen, hızlı işlem gücü sayesinde insan algoritmasına yakın sonuçlarla yanıt verebilen, süper hafızaya sahip, insan gibi düşünebilen robotların çok yakında geniş toplum kesimlerine yayılması bekleniyor. Bu noktada, başta yapay zeka olmak üzere teknolojik gelişmelerin şekillendirdiği insan merkezli toplum anlayışı olarak nitelendirilen "Toplum 5.0" kavramı da bilim insanlarını uzun zamandan beri meşgul ediyor.

"Süper Akıllı Toplum" olarak da isimlendirilen "Toplum 5.0" kavramından hareketle bilim insanları, teknolojik dönüşümün insan yararına nasıl kullanılabileceği üzerine düşünüyor.

