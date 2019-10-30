HATAY - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) kampüsüne fakülte binası inşa edilecek.

İSTE ve İskenderun Ticaret Ve Sanayi Odasının (İTSO) girişimleriyle, üniversite kampüsüne yeni bir fakülte binası kazandırılması için çalışma başlatıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, dün geldiği kentte, kampüsün içerisine yapılacak fakülte binasına ilişkin projeye destek vereceklerini ifade etmesi, hem üniversite hem de oda borsa başkanlarınca sevinçle karşılandı.

Hisarcıklıoğlu'na dün, İSTE tarafından "İnovasyon, girişimcilik ve teknoloji yönetimi" alanında fahri doktora verilmişti.