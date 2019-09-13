Tırları durdurmak için 7 MİT görevlisini dinlemişler

Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü eski görevlisi FETÖ mensuplarının, MİT tırlarını durdurmak için yapılan operasyon öncesi 7 MİT görevlisini "uyuşturucu ticareti" yaptıkları bahanesiyle dinledikleri ortaya çıktı.

Tırları durdurmak için 7 MİT görevlisini dinlemişler
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davayla ilgili gerekçeli kararda, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te de Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT'e ait araçların durdurularak arama yapılmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) organizasyonu gözler önüne serildi.

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Gerekçeli karara göre, "doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef alan, planlı bir örgütsel organizasyonu" hayata geçiren FETÖ, ilk olarak 1 Ocak 2014'te, Hatay Kırıkhan'da MİT'e ait, gizli görev kapsamında devlet sırrı niteliğinde malzeme taşıyan tırı uydurma bir ihbarla durdurup aramaya teşebbüs etti.

Bu eylemle "devletin, MİT aracılığıyla yürüttüğü, güvenliğiyle iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken faaliyetlerini açığa çıkarıp ifşa etme" amacına ulaşamayan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve örgütün bu amacı doğrultusunda hareket eden üyeleri, bu kez amaca ulaşmak için daha kapsamlı bir çalışmayla hazırlık yaptı.

Sanıklardan dönemin Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Erdal Turna ve bu birimde görevli bazı sanıklar, 19 Ocak 2014'te MİT tarafından yerine getirilecek gizli ve içeriği devlet sırrı olan faaliyette görev alacak 7 MİT görevlisinin telefonlarını bir şekilde tespit etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube'de görevli FETÖ mensupları, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık suçlarından yürüttükleri istihbari takibi bahane ederek, 7 Ocak 2014'te, 7 MİT görevlisi hakkında, uydurma araştırma raporlarıyla uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık suçlarından Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden iletişimin dinlenilmesi, kayda alınması ye sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi yönünde kararlar aldırdı. Telefonların dinlenmesi ve teknik takibine 10 gün süreyle devam edildi.

Böylelikle MİT mensuplarının görevlerini ifa ettikleri esnada iletişimlerini dinleyip, kayda alan, sinyal bilgilerini değerlendiren örgüt mensupları, bu şekilde yardım faaliyetiyle ilgili süreçten anbean haberdar oldu, faaliyetin tüm ayrıntısını öğrendi.

Bu yolla tırları ve MİT görevlilerini Ankara'dan yola çıktıklarında fiziki olarak takip eden, olay günü ihbarı yapmadan önce organizasyonun Adana ayağındaki unsurlarını öğrendikleri ayrıntılarla ilgili bilgilendiren örgüt mensupları, sonrasında da ihbar organizasyonunu gerçekleştirdi.

Gerekçeli karara göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan sanık Erdal Turna, bu dinleme faaliyetlerinin ve ihbara kadarki takip işlemlerinin tüm organizasyonunu yaptı.

Bu kapsamda, 18 Ocak 2014'ü 19 Ocak'a bağlayan gece saatlerinden itibaren MİT'in gizli ve içeriği devlet sırrı faaliyetinde görevli tırlar, Ankara Esenboğa Havalimanından hareket etti. Tırları ve eskort araçları takibe başlayan iki örgüt mensubu, ertesi günün ilk saatlerinde, Gölbaşı ilçe çıkışında tırların ve refakatçi aracın plakalarını tespit ettikten sonra takibe son verdi.

Fiziki takip sırasında sanık Ahmet Yüksel de MİT personelinin baz istasyonu takibini yaparak yardımcı oldu. Bu aşamadan sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geçen sanıklar, tırlara refakat eden MİT görevlilerini bir süre de sistem üzerinden takip etti.

Ankara'daki örgüt mensupları, 19 Ocak 2014 saat 03.57'de Adana Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki örgüt mensuplarını arayarak, tırların Adana'ya doğru yola çıktığı bilgisini verdi, bir süre sonra da "kurguyu gizlemek ve gerçekleştirilecek eylemlere adli soruşturma görüntüsü vermek" amacıyla Ankara'nın Etlik semtindeki ankesörlü telefondan Adana Jandarma ihbar hattını arayarak gerçekleştirilecek eylemlerin dayanağı olarak gösterilen ihbarı yaptı.

Gerekçeli kararda tanık olarak beyanına yer verilen ve FETÖ mensuplarınca takiple dinlendiklerinden haberi olmayan bir MİT görevlisi ise tırların yola çıkışını ve güzergahta yaşananları şu sözlerle anlattı:

"18 Ocak 2014 günü Esenboğa Havaalanı'na insani yardım malzemesi geleceğini ve bunun Hatay'daki ünitemize götürüleceğini söylediler. Kurumdan talimatı alınca 19 Ocak 2014 günü Ankara'dan Hatay'a götürülmek üzere 6 tane kapalı çelik sandığı 3 adet tıra yükleyip yola çıktık. Yaptığımız iş gereği sandıkların içinde ne olduğunu bilmiyorduk. Tırlara eskortluk yapan araçta bulunuyordum. Gece saat 02.00 sularında Ankara'dan yola çıktık, kafilenin sorumlusu bendim. Adana doğu girişinde Ceyhan gişelerine vardığımız da gişelerin sağdan 5 şeridinin araçlarla ve askerle kapatıldığını, soldan iki şeridinin açık olduğunu gördük, gişeleri geçer geçmez arkada büyük bir askeri kalabalığın bulunduğunu fark ettik."

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