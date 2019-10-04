MERSİN - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat paralarında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen profesör çift hakim karşısına çıktı.

Mersin 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan hekimler Prof. Dr. C.E.T. (49) ve eşi Prof. Dr. D.T. (49) ile avukatları ve tanıklar katıldı.

Uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerini ikinci cerrah olarak ameliyatlara girmiş gibi göstererek, öğrencilere ödenen asistan ücretlerini de aldıkları iddia edilen çift, suçlamaları kabul etmedi.

C.E.T. savunmasında, asistanlara verdiği borç parayı geri aldığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenen Y.İ. ise kendilerine ödenen asistanlık ücretlerini, banka yoluyla D.T'ye gönderdiklerini, uygulamaya tepki gösteren bazı çalışanların ameliyatlara alınmayarak cezalandırıldığını savundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- 6 yıla kadar hapis cezaları isteniyor

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerini ikinci cerrah olarak ameliyatlara girmiş gibi göstererek, öğrencilere ödenen asistan ücretlerini de aldığı belirtildi.

Bu ücretleri ödemek istemeyen öğrencileri ameliyata almama veya görev paylaşımında ayrımcılık yapma gibi baskı yöntemlerini uyguladıkları aktarılan çiftin, gerçekte uygulanmayan işlemlere ait ameliyat kodlarını bazı ameliyatlarda kullanarak haksız kazanç sağladıkları, hastaneyi ve Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattıkları önü sürüldü.

İddianamede sanıkların, 3 kez "iştirak halinde görevi kötüye kullanma" suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

- Dekanlık soruşturma başlatmıştı

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, yanlış kanser tedavisi uyguladıkları ve yapmadıkları ameliyatların parasını aldıkları iddiasıyla doktor çift hakkında soruşturma başlattığını duyurmuş, soruşturma kapsamında C.E.T'e "kamu görevinden çıkarma" cezası verildiğini, eşi D.T'nin de aynı soruşturma kapsamında disiplin cezası aldığını ancak görevine devam ettiğini bildirmişti.













