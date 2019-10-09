TİKAnın Mersin "Gençlik Kampı" MERSİN - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mersin'de düzenlenen "Gençlik Kampı" devam ediyor.TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afganistan Maarif Bakanlığı, iş bir