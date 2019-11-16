ANKARA - Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle başkent Asuncion'a 200 kilometre mesafede Itacurubi Del Rosario şehrinde bir okulun eğitim kapasitesi geliştirildi.

Bu kapsamda TİKA, Paraguay'ın tarım mekaniğinde lise düzeyinde eğitim veren 2 okulundan biri olan Don Idilio Castiglioni Nunez Tarım Teknik Meslek Lisesinin uygulama atölyesine teknik ekipman yardımında bulundu.

Teslim törenine Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay'ın eski Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Paraguay Tarım Bakan Yardımcısı Mario Leon katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Ersoy, TİKA'nın sağlık ve eğitim projelerinin 2 ülkeyi yakınlaştırmak bakımından önemine değindi.

Eski Bakan Castiglioni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiği konuşmasında, projenin iki ülke dayanışmasının örneği olduğunu, okul mezunlarının hemen iş bulabildiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Leon ise öğrencilere seslenerek, ekipman ve makinelerin Türk halkının hediyesi olduğunu belirtti ve sonraki öğrencilerin de kullanması için iyi bir şekilde kullanmalarını istedi.

Tören kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Lisede yaklaşık 150 öğrencinin eğitim gördüğü, mezunların yüzde 90’ının tarım sektöründe çalıştığı belirtildi.