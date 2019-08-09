THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak THY Genel Müdürü Ekşi "10-14 Ağustos tarihlerinde iç hatlarda yarım milyon, dış hatta 725 bin olmak üzere yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde yolcumuzu misafir edeceğiz." dedi.