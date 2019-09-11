THY ağustosta yüzde 84,8 doluluğa ulaştı

THY'nin ağustos ayı doluluk oranı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına karşın yüzde 84,8 seviyesinde gerçekleşti - THY, yılın ilk 8 ayında ise yaklaşık 50 milyon yolcu taşıdı

THY ağustosta yüzde 84,8 doluluğa ulaştı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY) havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına rağmen ağustos ayında yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı.

THY, ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin ağustos ayı doluluk oranı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına karşın yüzde 84,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında yurt içinde 0,6 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan, Uzak Doğu’da ise 0,3 puanlık artış gerçekleşti.

Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde kayıtlara geçti.


- Kargo ve posta hacmi yüzde 11,5 arttı


"Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi"ne göre, ağustos ayı dış hat doluluk oranı yüzde 84,3 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 88,4 oldu.

Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, ağustos ayında taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçen yılın ayına göre yüzde 11,5 artırdı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 24,8 ile Kuzey Amerika, yüzde 12,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 11,3 ile Avrupa katkı sağladı. Böylece THY, hava kargo pazarında çift haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürdü.


- İlk 8 ayda yaklaşık 50 milyon yolcu taşındı


"Ocak-Ağustos 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi"ne göre ise 2019 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 50 milyon yolcu taşındı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,5’lik bir artış görülürken, 2019 yılının ilk sekiz ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 985 bin tona ulaştı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek
ISPARTA’NIN EN YÜKSEK BARAJI MİLLİ EKONOMİYE HER YIL 33 MİLYON’LUK DEĞER KATACAK
Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Görme Engelliler Yükselme Maçları Isparta’da Yapıldı
‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı' Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirildi
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Isparta'da ahır yangını
Isparta’da uyuşturucu operasyonu
Isparta’da 83 bin 658 öğrenci ilk ders heyecanı yaşadı
TED ISPARTA KOLEJİ YENİ DÖNEME MERHABA DEDİ
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı
Yerli Dijital Kripto Para Geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Keçiborlu'da mola verdi
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılış
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!
Isparta'da telefon kılıflarına özel baskı Telalem'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Yerli Dijital Kripto Para GeliyorYerli Dijital Kripto Para Geliyor09 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
Isparta'da ahır yangınıIsparta'da ahır yangını09 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyaretiTBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti05 Eylül 2019
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davasıIsparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası06 Eylül 2019
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı05 Eylül 2019
Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldüOğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü06 Eylül 2019
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!08 Eylül 2019
Kamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecekKamuda devrim gibi değişiklik: 1 ay içinde bitecek11 Eylül 2019
Isparta’da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta’da uzman erbaşlar yemin etti06 Eylül 2019
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılışTED Isparta Koleji'nden görkemli açılış07 Eylül 2019
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktıVücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı07 Eylül 2019
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!07 Eylül 2019