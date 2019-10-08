THY, 700 bayan kabin memuru alacak

THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında 700 kabin memuru alacak.

THY, 700 bayan kabin memuru alacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde kadın kabin memuru alacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, istikrarla devam ettirdiği büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

THY Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı hava yolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dahil edecek. İlgili iş birliği kapsamında 700 başvuru sahibinin THY ailesinde istihdamı sağlanacak.

İmza sonrası iş birliğine ilişkin açıklama yapan Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe katettiklerini belirtti.

Çay, seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdikleri yenilikçi icraatlar, hızla büyüyen filo ve uçuş ağıyla gelişimi bilfiil sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilanımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikayemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz."

THY, 700 bayan kabin memuru alımı ilânını duyurdu

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulkerim Çay, dünyanın en iyi hava yolu olma hedefiyle izledikleri yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz.”

Açıklamaya göre, başvurular kariyer.thy.com sitesi üzerinden alınacak. İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacak.

THY'den herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen, daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerinde boy ölçümü aşamasında elenen, herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen, THY ve THY personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen adaylar ilâna başvuru yapamayacaklar.

Adaylarda aranan şartlar

Açıklamada, adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

"TC Vatandaşı olmak (mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir), 01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak, en az lise mezunu olmak, iyi derecede İngilizce bilmek (ikinci yabancı dil tercih sebebidir), Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak."

Adaylarda tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise şöyle belirtildi:

"160-180 cm arası boya sahip olmak (boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı hava yolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır), Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak, sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir), Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü iş yeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir."

Açıklamada, "THY tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak. Ortaklık tarafından yapılacak değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak." şartları da bildirildi.

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