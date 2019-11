"The Archer Huntington Ödülü" Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Tekin'e verildi İSTANBUL - Archer M. Huntington’ın, Nümerik Matematiğe yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla her yıl American Numismatic Society (ANS) tarafından verilen The Archer Huntington Ödülüne, bu yıl Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Tekin layık g