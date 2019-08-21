TGS Yer Hizmetleri AŞ'den 'Radamel Falcao' açıklaması TGS Yer Hizmetleri AŞ, bazı sosyal medya kanallarında paylaşılan ve Radamel Falcao'ya ait olduğu ileri sürülen uçuş detaylarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.