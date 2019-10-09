Teslim olan PKK'lı teröristten 'Siz de ailenize dönün' çağrısı

Bitlis'te 5 yıl önce katıldığı bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 22 yaşındaki D.A, dağda yaşayan teröristlere, teslim olup ailelerinin yanına dönmeleri için çağrıda bulundu.

Teslim olan PKK'lı teröristten 'Siz de ailenize dönün' çağrısı
0
Isparta Düğün Salonları

BİTLİS - Bitlis'te 2014'te katıldığı terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan D.A, terör örgütünün gençleri dağda tutabilmek için sürekli psikolojik baskı yaptığını belirterek tüm teröristlere devletin şefkatli kollarına sığınmaları çağrısında bulundu.

17 yaşındayken HDP ve DBP gençlik kolları üyelerince kandırılıp terör örgütüne katıldığını öne süren D.A, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra örgütte yaşadığı sıkıntıları AA muhabirine anlattı.

D.A, terör örgütünün sürekli devlet aleyhine propaganda yaparak gençlerin teslim olmasını engellemeye çalıştığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın iç yüzünü, kandırılarak dağa götürülen çocuk ve gençlere uygulanan psikolojik baskıları, dağda kaldığı sürede yaşadıkları zorlukları dile getiren D.A, örgüte katılmadan önce HDP ve DBP'nin mitinglerine gittiğini ve gençlik kolları üyelerinin kendisine dağa katılma teklifinde bulunduğunu savundu.

"Gelip devlete sığınsınlar"

Terör örgütü saflarına Muş'tan katıldığını, terör örgütünün kamplarında 1-2 ay silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra Suriye'ye gönderildiğini vurgulayan D.A, örgüt içinde teröristlerin hapsedilmesi, infaz ve tecavüz gibi olayları sürekli duyduklarını ifade etti.

Terör örgütünün dışarıdan anlatıldığı gibi olmadığını, kandırılarak dağa giden gençlerin çok zor günler geçirdiğini bildiren D.A, şunları kaydetti:

"Örgütten kaçmak istedim ama içimde hep bir kuşku vardı. Gitsem bana ne yaparlar diye düşünüyordum. En sonunda, 'bundan daha kötü olmaz' dedim ve geldim. Devlet çok yardımcı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlandım. Yaşamıma devam ediyorum. Orada söyledikleri gibi değil. Dağda, 'Devlet böyledir, böyle yapıyor, sizin hakkınızı çalıyor ya da giderseniz böyle yapar' diyerek gençleri orada kalmaya mecbur bırakıyorlar. Dağdan gelmek isteyen çok kişi var. Geldim ve kendim gördüm. Zorlama, işkence gibi bahsettikleri hiçbir şey yok. Halen örgütün içinde olanlar tereddütte kalmasınlar, gelsinler. Devlet her konuda yardımcı oluyor. Gelip devlete sığınsınlar."

"Devletin şefkatli kollarına sığındım"

D.A, örgütte katıldığı süre boyunca çok zorluk çektiklerini, çoğu zaman yemek bulamadıklarını, yaralandıklarında tedavi edilmediklerini belirterek, "O kadar zorlanmaya gerek yok. Gelip devletin şefkatli kollarına sığındım. Herkesin dönmesini ve ailesine kavuşmasını istiyorum. Herkesin devletin şefkatli kollarına sığınmasını bekliyorum. Onlar da gelip kurtulsun, yaşamlarına ailelerinin yanında devam etsin. Gittikleri yol, yol değil. Çok zorluk gördük. Aç kalıyorduk, su bulamıyorduk, çoğu gece uyuyamıyorduk. Bulunduğum yerde terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'li teröristler getirilip tedavi ediliyordu. Onlara da şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Türk askerine sığındığında hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını kaydeden D.A, "O zorluk ve baskıyı çekmelerine gerek yok. Burada kötü söz dahi duymadım. Onların da aynı muameleyi göreceğinden şüphem yok." dedi.

"Artık anneler ağlamasın"

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki "evlat nöbeti"ne de destek veren D.A, şöyle konuştu:

"Anneler bu eylemlerini çocuklarını getirene kadar sürdürmeliler. Onlar da gelip ailelerine kavuşsunlar. Yanlış yoldan dönsünler. Zararın neresinden dönülse kardır. O zorluklar bitti. Açlık, uykusuzluk ve her an ölüm korkusu yok. Diyarbakır anneleri kaç gündür evlatları için ağlıyor. Çocukları gelsin annelerin göz yaşları dursun. Artık anneler ağlamasın."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!02 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildiIsparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi02 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019