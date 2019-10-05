Tescilli 'Bünyan gilaburusu'nda verim de talep de arttı

Kayseri'nin Bünyan ilçesiyle özdeşleşen ve sağlığa faydaları bilimsel çalışmalarla kanıtlanan tescilli "gilaburu" meyvesinin, iklim şartlarının da etkisiyle bu yıl veriminin artması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Tescilli 'Bünyan gilaburusu'nda verim de talep de arttı
0
Isparta Düğün Salonları

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesiyle özdeşleşen ve sağlığa faydaları bilimsel çalışmalarla kanıtlanan tescilli "gilaburu" meyvesinin, bu yıl iklim şartlarının da etkisiyle veriminin artması çiftçileri sevindirdi.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Bölümü tarafından yapılan bilimsel çalışmalarla böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği kanıtlanan gilaburunun, yoğun olarak üretildiği Bünyan ilçesinde bu yıl yağışların etkisiyle verimin artması yüzleri güldürdü.

Bünyan Belediyesinin coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla tanınırlığı artan gilaburu, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Hasadın başladığı ilçede toplanan gilaburular, yıkandıktan sonra bidonlara doldurularak su içinde saklanıyor. Genellikle kış aylarında suyu sıkılarak tüketilen gilaburu, meyve suyu fabrikaları tarafından da işlenerek piyasaya sunuluyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gilaburunun çok az yerde yetişen kıymetli bir meyve olduğunu söyledi.

Gilaburunun Bünyan bölgesinde yoğun olarak yetiştiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret belgesi aldığımız gilaburu Bünyan'a özgü bir bitkidir. Gilaburu, daha çok su kenarlarında dikili olduğu için ilçemizin üçte birinde yetişiyor. Bu da yaklaşık 15 bin dönüme tekabül ediyor. Gilaburu toplamak çok zahmetli. Herkes toplayamıyor. Hanım kardeşlerimiz bir aylık hasat döneminde hem kendilerine gelir elde ediyorlar hem de ürünü ekonomiye kazandırmış oluyorlar. İklim şartlarından dolayı rekolte bu yıl yüksek. İlçemizde yaklaşık 200 ton kadar gilaburu yetişti. İnsanlarımız da memnun, fiyatlar da yüksek. Vatandaşlarımız hasat ettikleri gilaburuları toplama merkezimize getirerek esnaf arkadaşlara satıp ekonomilerine katkı sağlıyor. Türkiye'nin her tarafından hatta ABD'den, İngiltere'den, Almanya'dan ulaşıp 'bize gilaburu gönderin' diyorlar. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz."

Altun, gilaburunun konsantresinin buzdolabında 6 ay muhafaza edilebileceğini anlattı.

"Böbrek taşı için oldukça faydalı"

Sağlık açısından da gilaburunun oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Böbrek taşı için oldukça faydalı. Böbrek taşını yerinden oynatarak düşürdüğü kesinleşmiş. Bunun yanında şeker ve kalp rahatsızlığı gibi bir çok sağlık problemine de iyi geldiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Coğrafi işaret belgesini aldıktan sonra gilaburu daha çok bilinmeye, tanınmaya başladı. Özellikle bilim insanlarımız kimya sanayisi için çalışıyor. Belki de ilaç sanayisinde kullanacaklar. Biz de onları takip ediyoruz. Araştırmaların sonucuna göre çöpe giden posası da belki kullanılmaya başlanacak."

"Gilaburu Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet"

Üretici Müşerref Bağcı da gilaburu sayesinde ekonomilerine katkı sağladıklarını anlattı.

Gilaburunun son yıllarda bölge halkı için önemli bir gelir kapısı olduğunu aktaran Bağcı, "Gilaburu Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet. Hem gelir olarak hem de vitamin değeri olarak güzel bir meyve. Allah'a çok şükür bu sene de çok iyi verim aldık. Topladıktan sonra evimize, eşimize dostumuza ayıracağımızı saklıyoruz, gerisini de meyve suyu fabrikasına veriyoruz. Toplaması zor ama bakımını, budamasını yaparsan daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
ISPARTA 3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
​ Isparta’da Yaşayan Hayırsever Ümmü Hanımdan Örnek Davranış
Türker AVM'deki indirimleri kaçırmayın!
Eğirdir'de öğrenciler için bütçe defteri dağıtıldı
Milli yüzücüler Isparta'da üniversite öğrencileriyle buluştu
​SDÜ Göller Bölgesi’nin Sanat Tarihine Işık Tutacak
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor
Diyanet-Sen’ den Isparta il Müftülüğüne Ziyaret
Isparta Atık Su Arıtma Tesisinde son durum
Isparta Valisi Seymenoğlu sporculara başarılar diledi
Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç ve Eğirdir İlçesinde
Isparta'da narkotik operasyon! 7 kişi yakalandı 2'si tutuklandı
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönemBugün açıklandı! Kamuda yeni dönem30 Eylül 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru 30 Eylül 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyorIsparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor30 Eylül 2019
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyorIsparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor29 Eylül 2019
"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde""Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"28 Eylül 2019
Isparta'da KÖYDES Yatırımları DeğerlendirildiIsparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi01 Ekim 2019