"Terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur"

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Biz terör örgütlerine yönelik mücadele sergiliyoruz. Diğer tarafta terör örgütlerine destek veren ülkeler olduğunu görüyoruz. Şunu unutmasınlar, terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur"

"Terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur"
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Biz terör örgütlerine yönelik mücadele sergiliyoruz. Diğer tarafta terör örgütlerine destek veren ülkeler olduğunu görüyoruz. Şunu unutmasınlar, terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile AK Parti Mersin İl Başkanlığı ve AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan Elvan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlarının olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemine değinen Elvan, "Türkiye Kıbrıs'ın bir garantörüdür. Buna rağmen Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önünü kesmeye çalışan girişimler var. Bunlara karşı da mücadele ettik, ediyoruz. Türk milletinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkı neyse bu hak mutlaka alınacaktır. Kimse Türkiye'yi engelleyemez, bundan sonra da engelleyemeyecektir." diye konuştu.

Vatanın birliğinin ve bütünlüğünün bu bayramda kardeşlik duygularıyla daha da güçleneceğini ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan güneyimizde bir terör koridoru oluşturmak için yoğun çaba sarf edilirken, diğer tarafta da Doğu Akdeniz'de 'Acaba Türkiye'yi sıkıştırabilir miyiz? Türkiye'yi daha zor duruma sokabilir miyiz? Türkiye'nin önünü nasıl ve ne şekilde kesebiliriz?' arayışlarının içerisinde olanlar var. Düne kadar terör örgütleri dedikleri örgütleri destekleyenler NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye gibi bir güçlü ülke ve ittifak konumunda olan bir ülkeye karşı maalesef 3-5 çapulcu ile o bölgede bir terör koridoru oluşturmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar. Biz güçlü ülkeyiz, devletiz. Onun için bu hesabı yapanlar, Türkiye'ye karşı hesap peşinde olanlar bunu çok iyi düşünmeliler."

Bugüne kadar millet ne dediyse onu yaptıklarını ifade eden Elvan, hiçbir zaman dışarıdan gelen yaklaşımları öncelemediklerini kaydetti.

Vatanın milletin ve üniter yapının daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa onu yaptıklarını vurgulayan Elvan, "Terör örgütleriyle mücadele etmek suç mu? Değil. Biz terör örgütlerine yönelik mücadele sergiliyoruz. Diğer tarafta terör örgütlerine destek veren ülkeler olduğunu görüyoruz. Şunu unutmasınlar, terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur ve kaybedeceklerdir." diye konuştu.

Elvan, Mersin'in Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında olduğuna işaret ederek, Mersin'de değişik etnik kesimlerin aynı şemsiye altında birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yaşadığını vurguladı.

- "Millet bahçesi konumuna gelecek"

Mersin'de yapılacak projeler hakkında bilgi veren Elvan, şunları kaydetti:

"Burada iki müjde vermek istiyorum. Birincisi Tevfik Sırrı Gür Stadı hemen onun karşısında akua park ve OYAK'a ait bir arazi var. Bununla ilgili çalışmalarımızı aşağı yukarı tamamladık. En son geçen hafta akua parkla ilgili kuruma devir işlemini de tamamladık. Projemiz son aşamaya gelmiş durumda inşallah önümüzdeki günlerde akua park, Tevfik Sırrı Gür Stadı ve OYAK'ın olduğu yer bir bütün halde yemyeşil, pırıl pırıl Mersinli hemşehrilerimize hizmet edebilecek bir millet bahçesi konumuna gelecek. İkincisi de geçen yıl Çeşmeli-Taşucu otoyolunun ihalesine çıktık ancak teklif veren olmadı. Biz yap işlet devret modeliyle bu projeyi gerçekleştireceğiz."





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