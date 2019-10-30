DİYARBAKIR - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan kardeşler Emine ve Leyla Yıldız'ın eğitim gördüğü okullarda eğitim öğretim buruk başladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sırasında, terör örgütünce sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Nusaybin'de eğitim öğretime 10 Ekim'de ara verilen okullarda önceki gün yeniden ders zili çaldı.

YPG/PKK'nın, işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e 10 Ekim'de düzenlediği havanlı saldırıda, evlerinin önünde anneleri Fatma Yıldız (48) ile katledilen kardeşlerden Emine Yıldız'ın (12) okuduğu Kaymakam Bülent Pekdemir Ortaokulu ile ablası Leyla Yıldız'ın (15) eğitim gördüğü Fırat Anadolu Lisesinde hüzün hakimdi.

Emine ve Leyla Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşayan sınıf arkadaşları, onların çiçeklerle donattıkları sıralarına fotoğrafları ile "Melekler seninle olsun", "Seni hiç unutmayacağız" yazılı, duygularını anlatan notlar bıraktı.

"İki öğrencimiz de başarılıydı"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde toplam 110 okulda 28 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü söyledi.

Eğitime büyük önem verdiklerini ancak ilçede 2016 yılında da terör saldırıları nedeniyle eğitime bir süre ara verildiğini hatırlatan Çetin, "Barış Pınarı Harekatı'nı bahane eden YPG-PKK'lı teröristler hedef gözetmeksizin ilçeye saldırılar düzenledi. Bakanlığımızın takdiriyle eğitime 2 hafta ara vermek zorunda kaldık. İlçemizde 15 şehidimiz oldu, 2'si bizim öğrencimizdi. Eğitim camiası olarak teröre 2 şehit verdik. İki öğrencimiz de başarılıydılar. İnşallah artık terör son bulur." diye konuştu.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için çaba gösterdiklerini dile getiren Çetin, Bakanlıktan gelen talimat doğrultusunda telafi eğitimine başlanacağını aktararak, "Öğrencilerimizin derslerinde geri kalmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Aklıma geldikçe ağlıyorum"

Fırat Anadolu Lisesi öğrencisi Nurbahar Kaya (14), arkadaşı Leyla Yıldız ile güzel anılarının olduğunu belirtti.

Kaya, arkadaşının katledildiği gün okuldan birlikte çıkıp eve gittiklerini ifade etti.

Yıldız ile tiyatro grubunda yer almayı düşündüklerini anlatan Kaya, "Çalışkandı, dersleri gayet iyiydi. Teneffüste birlikteydik, eve beraber giderdik. Leyla'nın öldüğünü bilmiyordum. Arkadaşım bana Leyla'nın öldüğünü söyledi. Çok üzülüyorum, aklıma geldikçe ağlıyorum." diye konuştu.

Şeyma Korkut (14) da Leyla Yıldız'ın çok çalışkan ve iyi bir arkadaş olduğunu dile getirdi.

Korkut, arkadaşının öldüğünü duyduğunda çok üzüldüğünü, kendisinin hayallerini gerçekleştiremeden aralarından ayrıldığını söyledi.

"Büyüyünce doktor olacağım, diyordu"

Emine Yıldız ile aynı sınıfta okuyan Tarık Öter (12) de yıllardır beraber eğitim gördüğü arkadaşının artık yanlarında olmadığını belirtti.

Arkadaşının eksikliğini hissettiklerini aktaran Öter, "Artık aramızda değil ama anıları burada. Sırası boş kaldı. 'Büyüyünce doktor olacağım.' diyordu. Hayalleri yarım kaldı." ifadelerini kullandı.