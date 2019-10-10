'Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde çocukları alıkoyuyor'

Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Messo, "PYD/YPG, Süryanileri tehdit ediyor ve hala bazı çocukları onlara katılmaları için zorla alıkoyuyor" dedi.

'Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde çocukları alıkoyuyor'
0
Isparta Düğün Salonları

ROTTERDAM - Dünya Süryaniler Birliği (WCA) Başkanı Johny Messo, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın Süryanileri tehdit ettiğini ve bazı çocukları örgüte katılmaları için zorla alıkoyduğunu söyledi.

Messo, terör örgütü YPG/PKK'nın bölge halkına uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini AA muhabirine anlattı.

Terör örgütünün hala Süryanilere baskı uyguladığını anlatan Messo, "PYD/YPG, Süryanileri tehdit ediyor ve hala bazı çocukları onlara katılmaları için zorla alıkoyuyor." dedi.

Messo, DEAŞ'a karşı verilen uluslararası mücadelede PYD/YPG terör örgütünün kendi çıkarı için mücadele ettiğini belirterek, "PYD/YPG’nin DEAŞ’e karşı mücadelesindeki amacı onların aldığı bölgeleri ele geçirip kendilerinin öngördüğü özerk Kürt bölgesinin bir parçası olarak bütünleştirmekti. Örnek olarak BBC kanalı, PYD/YPG'nin DEAŞ ile anlaşma imzaladıklarını gösterdi. Kendi kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre ise PYD/YPG eski DEAŞ üyelerini yanlarına aldılar. Bölgedeki çatışmadan PYD/YPG sorumludur. YPG’nin sorumsuz hareketlerinden dolayı suçsuz halkın daha fazla kurban vermemesi ve şiddetin son bulması için umarım en kısa zamanda YPG silahlarını bırakır ve anlaşmaya varılır.” değerlendirmesinde bulundu.

"Trump’ın kararı Suriye’de barış, güvenlik ve istikrara yol açabilir"

Messo, yaptığı yazılı basın açıklamasında da ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin ve YPG/PKK terör örgütüne yapılan mali ve silah desteğinin durdurulmasının Suriye'de barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekmesinin doğru karar olduğuna işaret eden Messo, şunları kaydetti:

"Trump’ın kararı Suriye’de barış, güvenlik ve istikrara yol açabilir. ABD, CIA'in 2013'teki Suriye'deki 'isyancıları' gizli silahlandırma programını sonlandırmıştı. DAEŞ'i yok etme misyonu da Mart 2019’da bitmişti. Dolayısıyla Suriye’de kalmak için ikna edici bir sebebi yoktu. Ayrılmak yerine kalmak ABD için daha büyük bir güvenlik tehdidi ve yük olacaktı."

Messo, diğer ülkelerin de bu konuda ABD'nin dış politikasını izlediği takdirde Suriye'de şiddetin yakında sona ereceğine dikkati çekerek, "Bu durumda, Suriye Anayasa Komitesi aracılığıyla Suriye için gerçek bir siyasi çözüm aramaya odaklanılabilir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün bölgedeki uygulamalarının devam etmesinin DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceğini belirten Messo, şöyle devam etti:

"SDG"yi (SDF) kontrol eden PKK ve PYD/YPG aynı madalyonun iki yüzü. Komünist ideoloji ve şiddet uygulama karakterine sahip olan bu milliyetçi örgütler, demokratik ve liberal değerleri reddetmektedir. Bu sözde 'kahramanlar' savunmasız Süryanilere baskı yaptılar, masum yaşamlarını aldılar ve kendi çıkarlarını temsil etmek için küçük bir Hıristiyan grubunu kullanıyorlar. Yerel halk arasında YPG'ye karşı öfke çok yaygın, ancak bu henüz yeterince bildirilmedi."

Messo, "Kuzey Irak’tan esinlenilen ve Kuzey Suriye’de öngörülen özerk Kürt bölgesinin, Türkiye’nin güneydoğusundaki PKK terör örgütüne büyük destek vereceğini ve Batı desteğinin YPG/PKK terör örgütünü kibirli yaptığını" aktardı.

"PYD/YPG silahlı mücadeleden ve Kürdistan fikrinden vazgeçmesi gerekir"

YPG/PKK terör örgütünün, Kürtlerin, Süryanilerin ve diğer azınlıkların hayatlarını tehlikeye atarak sorumsuz davrandığını ifade eden Messo, ne zaman bir köy, kasaba veya şehir ellerine düştüğünde, binalarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerini sergilediklerini kaydetti.

Messo, ABD'nin NATO müttefiği ve dev bir ticaret ortağı olan Türkiye ile ilişkilerini resmi olarak terör listesinde bulunan PKK'nın uzantısına asla feda edemeyeceğini terör örgütünün bilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"PYD/YPG silahlı mücadeleden ve Kürdistan özerk bölgesi fikrinden vazgeçmesi gerekir. Bu sadece halklar arasında ortak topraklarımızı ve sevdiklerimizin ve ailelerin hayatlarını mahveder ve birbirlerine karşı düşmanlık oluşturur. Türkiye ve Suriye'de, Araplar, Kürtler, Süryaniler ve Türkler, farklı etnik kökenler, dinler ve diller zenginliği ile kardeşçe yaşayabilmeleri için, güneydoğu Türkiye ve kuzeydoğu Suriye'de yerli halk olarak PKK/PYD/YPG'nin şiddet kullanmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı
Isparta'da Fetih Suresi okundu
​Erdoğan'dan ikinci talimat geldi! Milyonlarca çalışana müjde
Atık Piller Çöp Değildir
Isparta'da narkotik operasyon!
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttıIsparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı08 Ekim 2019
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldıIsparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı09 Ekim 2019
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADIBAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI07 Ekim 2019
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyorUlaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor07 Ekim 2019