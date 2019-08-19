ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari, Van ve Şırnak kırsalında dün itibarıyla başlatılan ve "Kıran" adı verilen operasyonu bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Hakkari'den yönetiyor.

Çetin'in yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş operasyon komutanı olarak görev yapıyor.

Hakkari'de Tuğgeneral Nuri Öztürk, Van'da Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Şırnak'ta ise Albay Tahsin Saruhan operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos ve Yalınca barınma alanlarında faaliyet gösterdiği belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında üç ilde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev alıyor.

Yayla ve meralar kontrol ediliyor

Operasyon kapsamında şu ana kadar Hakkari'de Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edildi.

Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında 15 mağara ve sığınak imha edildi.

Şırnak'ta Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş yaylalarında ise teröristlerin yakalanmasına yönelik arama faaliyeti yürütüldü.

Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde 12 mağara ve sığınak imha edilirken Van'da Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav yaylalarında ekipler teröristlerin barınma ihtimali bulunan yerleri tek tek kontrol etti.

Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde 16 mağara/sığınak imha edildi.

43 mağara/sığınak imha edildi

Tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca şu ana kadar toplam 43 mağara/sığınağın imha edildiği operasyonlara bölgede bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar kararlıkla devam edileceği bildirildi.