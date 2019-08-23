ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan zanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Kenan H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen tutuklu sanık Kenan H. Suriye'de DEAŞ adına aktif faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde "Ebu Cendel" kod adını kullandığını söyleyen Kenan H. şunları ifade etti:

"Suriye'ye DEAŞ terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulundum. Örgüt, eylemlerim karşılığında bana maaş verdi. Örgüt içerisinde yaklaşık 47 gün eğitim aldım. Silahlı faaliyetlerim için bana kalaşnikof marka silah verildi. Benim bulunduğum grupta 1200 kişi vardı. Ayrıca bu grupta ağır silahlar mevcuttu. Kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğimde güvenlik güçleri tarafından yakalandım.''

Şüphelinin terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

''Şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde aktif olarak silahlı faaliyet yürüttüğünün yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tespit edildiği, şüphelinin alınan ikrar içerikli beyanında da, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyette bulunduğunu, eğitim aldığını, örgüt içerisinde 'Ebu Cendel' kod ismini aldığını ve örgüt içerisinde bulunduğu dönemler kaleşnikof marka silah kullandığını beyan ettiği, şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde yer alarak üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.