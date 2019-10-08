'Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kararlıyız'

TBMM Başkanı Şentop, "Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, hemen öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz." dedi.

'Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kararlıyız'
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Isparta Düğün Salonları

TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Batılı devletlerin yıllardır Türkiye'nin güneyinde devlet kurma arzusunda olduğunu anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan çatışmanın altında batının Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu ama gerçekleştiremediği hedefler yatmaktadır. Onlar Türkleri Orta Anadolu'da toplayıp, güneydoğusunda ve kuzeydoğusunda iki ayrı devlet kurma arzusundaydılar. Yüz yıl önce Türkiye çok zor şartlarda, yarım asırdan fazla, kesintisiz devam eden bir savaş sonrası, ekonomik yıkım, toprak ve nüfus kaybı içerisinde çok ağır şartlardayken bu projeye 'hayır' diyebilmiş, o kadar ağır şartlarda olmasına rağmen savaşarak bu projeyi uygulanamaz hale getirmiştir."

"Terör örgütlerine asla taviz vermeyeceğiz"

Şentop, Türkiye'nin Misakımilli sınırlarından asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin terör örgütlerine de asla taviz vermeyeceğinin altını çizen Şentop, şunları kaydetti:

"Yüzyıl sonra bugün de Türkiye aynı kararlılıkla Misakımilli sınırları içerisinde böyle bir operasyona, ameliyata müsaade etmeyeceğini kesinlikle ve yüksek dille dünyaya haykırmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan, Irak ve Suriye'deki asayişsizlik ve ekonomik, siyasi bakımdan yönetilemez bir devlet olma imkanını Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütüne alan açmak için istismar ettiler, kullandılar. Türkiye uzun zamandır Suriye'de, özellikle yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz bir terör örgütünün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğini uzun zamandır söylüyor."

Şentop, Türkiye'nin geçmişten bu yana sorunların çözümünde müzakere yolunu seçtiğini ancak müzakereler sonucunda çözülemeyen problemler karşısında da asla taviz vermediğini aktardı.

Türkiye'nin sınırları dibinde bir terör örgütü kurulmasına asla izin vermeyeceğine dikkati çeken Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin maksadı, sınırları ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir. Türkiye'nin maksadı, sınırlarının dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemektir. Türkiye bu konuda müzakereler, görüşmeler yoluyla hareket etmeyi tercih etmiştir. Bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu başarılı olmadığı takdirde, sınır ötesi operasyon da dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye planlamakta, gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, hemen öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım. Bunu Suriye'de aktif olarak bulunan tüm güçlerin fark ettiği kanaatindeyim. Bunu gördükleri kanaatindeyim."

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından fahri doktora unvanı verildi.

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