MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde "Terasus'un Parlayan Yıldızları Projesi" başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan projede çocuk ve gençleri suçtan uzak tutarak, dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek hedefleniyor.

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Tarsus Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, duyarlı, bilinçli ve huzurlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Polis ile halk arasındaki diyalogu güçlendirme amacıyla 50 ailenin ziyaret edildiğini ifade eden Şahin, ailelerin genel güvenlik konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Şahin, proje kapsamında 2 bin çocukla temas kurulacağını belirterek, çocukların sosyalleşmeleri ve toplum içerisinde sağlıklı bireyler olarak yer edilmelerine katkı sunulacağını ifade etti.

Proje kapsamında açılan gitar kursuna katılan öğrencilere gitar hediye edildi.

Düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü katıldı.







