Tel Abyad ve Rasulayn'daki yuvalarına dönmeyi bekliyorlar

Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Tel Abyad ve Rasulayn'daki evlerinden zorla çıkartılan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan topraklarına dönmek istiyor.

Tel Abyad ve Rasulayn'daki yuvalarına dönmeyi bekliyorlar
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Isparta Düğün Salonları

ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Tel Abyad ve Rasulayn'ın Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütünden temizlenmesinin ardından sınırın birkaç yüz metre ilerisindeki evlerine dönmek için gün sayıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için de eve dönüşün umudu oldu.

Terör örgütlerinin baskıları, ev ve iş yerlerini ellerinden almaları nedeniyle Tel Abyad ve Rasulayn'ı terk ederek güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, doğdukları topraklara dönebilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Ceylanpınar'da yaşayan 30 yaşındaki Rasulaynlı Ahmet Sari, ülkesinde beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi.

Terör örgütünün Rasulayn'a gelmesi üzerine çocuklarını korumak için ülkesini terk ederek Ceylanpınar'a sığındığını ifade eden Sari, "Sürekli silahlar ve çatışma vardı. 2 çocuğumuz var. Türkiye'ye gelmemin en büyük nedeni de çocuklarımın hayatı ve geleceğiydi." dedi.

Ceylanpınar'da 7 yıldır yaşadığını ve çeşitli işlerde çalıştığını, son olarak da bir kafede restoran şefliği yaptığını aktaran Sari, şöyle konuştu:

"Annem ve babam halen Rasulayn'da. Ara ara onlarla sadece telefonla görüşebildim. Annem ve babam başta olmak üzere ailemi çok özledim. Tabii bir de canımdan parça olan mesleğimi ve öğrencilerimi özledim. Eğer Rasulayn eski haline gelirse, çatışmalar biterse bir an önce vatanıma dönmek isterim. 7 yıllık aile ve öğrencilerimin özlemi bitsin istiyorum."

"Güvenli olduğu söylendiği anda biz ülkemize döneceğiz"

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle Tel Abyad'daki evlerini bırakarak 9 kişilik ailesiyle Akçakale'ye sığınan Yasin İsmail Halaf ise 4 yılı aşkın süredir Türkiye'de olduğunu söyledi.

YPG/PKK'nın kendilerine baskı kurduğunu ve göç etmeye zorladığını anlatan Yasin İsmail Halaf, "Tel Abyad'dan tamamen Arapları silmek ve onları uzaklaştırmak için eğitim aldıklarını biliyorum. Bu konuda yaptıkları politika insanları aç bırakmak, yoksul bırakmak ve insanları tehcir etmek istiyorlar. Bütün ticaret yollarını kapattılar, iş olanaklarını kapattılar, insanlar aç kalsın ve tehcir olsun diye bir uygulama yaptılar." dedi.

Yasin İsmail Halaf, terör örgütünün son dönemde de tarlalarda bulunan ekinleri yakmaya başladığına değinerek, bu şekilde bölge halkını kendilerine mahkum etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını vurgulayan Yasin İsmail Halaf, "Barış Pınarı Harekatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk ordusuna ve Suriye Milli Ordusuna teşekkür ediyoruz. Tel Abyad'da benim evim bir tepede. Her gün çocuklarımla sınıra gidip evimize bakıyoruz. İnşallah o tuzakları Türk askeri temizler biz de bir an önce evimize gideriz. Ben ve benim gibi birçok aile eşyalarını hazırladı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti oranın güvenli olduğunu söylediği anda biz ülkemize döneceğiz." diye konuştu.

Kerem Kocalar, Eşber Ayaydın

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