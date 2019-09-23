TEKNOFEST İstanbul'a rekor katılım

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, yoğun katılımla 1 milyon 720 bin kişiyi ağırladı.

TEKNOFEST İstanbul'a rekor katılım
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST İstanbul), milli teknoloji hamlesine tanık olmak isteyen yüzbinlerce kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında düzenlenen festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu.

Festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı.

TEKNOFEST kapsamında yabancı ve yerli girişimcilerin buluştuğu "Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi" ile "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" da düzenlendi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı, yerli ve milli uçan araba Cezeri'yi ve TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip Uçağı'nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı.

Sergi alanında ise Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da yer aldı. İlk yerli ve milli helikopter Atak ve eğitim uçağı Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival alanında sergilendi.

Kara araçları bölümündeyse yolcularını mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruyan BMC Amazon UKS-Otonom, Altay tankı, kirpi ambulans dahil dokuz araç yer aldı.

Festivali nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. Altı gün boyunca devam eden etkinlikte, her gün Solo Türk'ün başlattığı gösteri uçuşları da ilklere sahne oldu. Ziyaretçiler Rusya'nın ünlü gösteri uçakları Russian Knights Aerobatic Team, Rus SU-35 savaş uçağı ve MC-21 yolcu uçağının gösteri uçuşlarını da izledi.

Eğitim ve eğlence bir arada

Çocuk, genç ve yaşlı demeden her yaştan insan zamanını eğlenerek ve öğrenerek geçirdiği atölye çalışmalarına katıldı. Bu yıl ki festivalde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı standında Uzay Taşları, Robotumu Kodluyorum, Roketimi Tasarlıyorum, Eğlenceli Robotik, Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Elektronik Programlama, Robotik Kodlama, Mobil Uygulama ve Programlama ile Havacılık ve Uzay atölyelerine büyük ilgi gördü.

Festival coşkusu, 21 Eylül Cumartesi akşamı Murat Dalkılıç konseriyle ikiye katlandı. Alanı dolduran on binlerce kişi Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi. Altı metreye kadar yükselip serbest uçuş deneyimi yaşatan Dikey Rüzgar Tüneli, Türk Hava Kurumu Paraşüt Platformu, Gökbilim Planetaryumu ve Bilim Seferberliği Planetaryumu'na da ziyaretçiler TEKNOFEST boyunca büyük ilgi gösterdi.

19 farklı yarışma, 38 farklı kategori ve 3 milyon liradan fazla ödül

Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. 3 milyon liradan fazla ödülün verildiği 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmanın ödül törenleri 21-22 Eylül'de yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günkü törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve kazananlara ödüllerini verdi.

Festivalde, araştırma proje yarışmalarında Gazi, Hacettepe, Amasya, Fırat, Celal Bayar, Eskişehir Teknik, İstanbul Bilgi ve Selçuk üniversitelerinin projeleri birinci olurken, 40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası'nda da dereceye girenlere ödülleri verildi.

Muhabir: Hanife Sevinç


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