İSTANBUL - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) ikinci gün etkinliklerini yoğun katılımla tamamladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve dün sabah ziyaretçilerine kapılarını açan festival, ikinci gününde de büyük ilgi gördü.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla sabah saatlerinde açıldı. Katılımcılar ve yarışmacılar, sabahın erken saatlerinden itibaren stantlarındaki yerlerini aldı. TEKNOFEST'e ikinci gününde de 7'den 70'e tüm vatandaşlar ilgi gösterdi.

Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu.

Festivalde katılımcılar, serbest uçuş ve simülasyon deneyimlerini de yaşadı.

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'te Solo Türk gösterisi binlerce ziyaretçinin yüzünü gökyüzüne çevirdi.

Şovlarıyla ilgiyle takip edilen çelik kanatların gösterileri izleyenleri büyüledi.

Uluslararası ilk uçuşunu Rus Pilot Oleg Mutovin eşliğinde Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, TEKNOFEST alanında yerini aldı.

MC-21, festivalin ikinci gününde gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Red Bull, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Hava Kurumunun gösteri uçuşlarını da katılımcılar ilgiyle izledi.

Festivalde Türk Hava Kurumu uçakları yangın söndürme tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri kurtarma tatbikatı yaptı.

Yerli ve milli araçlara ilgi büyük

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı.

Eğitici ve eğlence dolu atölyeler

Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma imkanı buldu.

T3 Vakfı stant alanında "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Uzay Taşları Atölyesi", "Eğlenceli Robotik Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" atölyeleri gerçekleştirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi standında Elektrik Elektronik Atölyesi, Roket Yarışması etkinlik çadırında TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi yapıldı. Serbest uçuş deneyimi yaşatan Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryumu ile Bilim Seferberliği Planetaryumu'na da ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Genç mucitler birincilik için ter döküyor

Festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu kategorilerinde birçok yarışma başladı.

Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor.

Yarışmalar yarın da devam edecek.

Drone pilotları test uçuşlarına devam etti

Festival kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta bir araya gelen dünyanın en yetenekli pilotları test uçuşlarını sürdürdü.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü tarafından düzenlenen World Drone Cup'a, 37 ülkeden 64 pilot katılıyor.

Yarışmacılar, parkuru tanımak için dörderli gruplar halinde deneme sürüşü yapıyor. Pilotlar, ilk 32'ye girebilmek için ise 3. ve 4. gün kıyasıya mücadele edecek.

AA standına büyük ilgi

TEKNOFEST İstanbul'un Global İletişim Ortağı olan AA standı da her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği stantlar arasında yer aldı. Katılımcılar AA yayınlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

AA standına en büyük ilgiyi ise çocuklar ve gençler gösterdi.

Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, TURKCELL, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor.TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında AA'nın yanı sıra Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Festival, 22 Eylül'de sona erecek.