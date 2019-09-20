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TEKNOFEST İstanbul dördüncü gününde devam ediyor

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, dördüncü gününde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul dördüncü gününde devam ediyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, dördüncü günde de etkinliklere sahne oluyor.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivale katılmak isteyen vatandaşlar ve öğrenci grupları, yağmura rağmen sabah saatlerinden itibaren festival alanına gelmeye başladı. Katılımcılar da stantlarında yerini alarak yarışmalar için hazırlıklarını tamamladı.

Yağış nedeniyle bazı etkinlikler iptal edildi

Yağmur sebebiyle uçuş gösterileri ve Mustafa Sandal konseri ile açık alanda yapılan bazı etkinlikler iptal edilirken, kapalı alanda yapılan yarışmalarda katılımcıların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Festival kapsamında, Hack İstanbul Yarışma Alanı'nda "Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Eğitimi", Les Turkey 226 No'lu Körükte "Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı" ve "Biyomalzemeler Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırıyor?", Uçan Araba Tasarım Yarışması Çadırı'nda ise "Uçan Araba Cezeri'nin Süreci" konulu seminerler düzenlenecek.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirilen Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı'nda 96 bilim insanı bir araya geldi.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunuluyor. Ayrıca, misafirler kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalanabiliyor.

Bu arada, TEKNOFEST İstanbul ilk 3 günde 416 bin kişiyi ağırladı.

Yerli ve milli araçları yakından görme fırsatı

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret ediliyor.

Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve Sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buluyor.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

Hem eğiten hem eğlendiren atölyeler

Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı buluyor.

T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Eğlenceli Robotik Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Roket Yarışması Etkinlik Çadırı'nda ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenleniyor.

Festival kapsamında Gökbilim Planetaryum ve Bilim Seferberliği Planetaryum katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Genç tasarımcılar yarışmalarda ter döküyor

Festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu birçok yarışma dördüncü günde de devam ediyor.

Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise mücadeleye hak kazanan yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist kıyasıya rekabet ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta bir araya gelen dünyanın en yetenekli pilotları test uçuşlarını sürdürüyor.

World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayan festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılıyor.

Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT ile festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor. TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında AA'nın yanı sıra Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Festival, 22 Eylül'de sona erecek.


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